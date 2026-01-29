गुरुवार, 29 जनवरी 2026
धुरंधर: द रिवेंज का नया पोस्टर हुआ वायरल, हम्जा और जस्किरत के रूप में रणवीर सिंह को देखकर फैंस हुए दीवाने

Dhurandar 2
रणवीर सिंह इस समय बॉक्स ऑफिस पर अपने करियर के सबसे ऊंचे दौर में हैं। धुरंधर की शानदार सफलता के साथ ही फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ रणवीर सिंह यह उपलब्धि हासिल करने वाले अकेले बॉलीवुड अभिनेता बन गए हैं, जो प्रभास, यश और अल्लू अर्जुन जैसे पैन-इंडिया सितारों की कतार में खड़े नज़र आते हैं। 
 
इसी बीच 'धुरंधर: द रिवेंज' का एक दमदार नया पोस्टर सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने आते ही इंटरनेट पर हलचल मचा दी है और फैंस यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या अब ऑफिशियल खुलासा होने वाला है।
 
इस पोस्टर में रणवीर सिंह को दो अलग-अलग अवतारों में दिखाया गया है—हम्ज़ा और जस्किरत के रूप में। मिरर कॉन्सेप्ट पर तैयार किए गए इस विज़ुअल में दोनों किरदारों के बीच का फर्क साफ़ नज़र आता है—एक बेहद आक्रामक और तीव्र, तो दूसरा ज़्यादा सुलझा हुआ और आधुनिक। 
 
गहरे रंगों और सिनेमैटिक स्टाइल के ज़रिए कहानी के अंदरूनी संघर्ष और लेयर्ड नैरेटिव को बखूबी दर्शाया गया है, जिसकी उम्मीद दर्शक इस सीक्वल से कर रहे हैं। जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई, सोशल मीडिया यूज़र्स रणवीर सिंह की दमदार मौजूदगी और पोस्टर के जबरदस्त इम्पैक्ट की तारीफ करते नहीं थके। फैंस ने इसे जमकर शेयर किया और पार्ट 2 की कहानी, साथ ही हम्ज़ा और जस्किरत के किरदारों के आगे के सफर को लेकर कयास लगाने लगे।
 
बाद में साफ किया गया कि यह पोस्टर फैन-मेड है, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया इसे मिली है, वह धुरंधर: द रिवेंज और रणवीर सिंह की लोकप्रियता का साफ़ सबूत है। धुरंधर पार्ट 1 के साथ रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रणवीर पहले ही खुद को बॉक्स ऑफिस का सच्चा बादशाह साबित कर चुके हैं। अगर पार्ट 2 भी इसी रफ्तार को बनाए रखता है, तो रणवीर सिंह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, जहां उनकी बराबरी करना इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
 
