गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  Ranveer Singh and Deepika Padukone attending their best friends wedding in New York photos goes viral
Last Modified: गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (12:50 IST)

न्यूयॉर्क में बेस्ट फ्रेंड की शादी में शामिल हुए रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण, देखिए कपल की तस्वीरें

Deepika Padukone
बॉलीवुड के लवली कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाल ही में न्यूयॉर्क में दीपिका की बेस्ट फ्रेंड की शादी में शामिल हुए थे। जनवरी की शुरुआत में ली गई उनकी ये नई तस्वीरें एक बार फिर साबित करती हैं कि वे बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और एनर्जेटिक पावर कपल क्यों हैं। 
 
ग्लैमर और खुशी का खूबसूरत मेल इन तस्वीरों में साफ दिखता है—दोनों हर फ्रेम में जान डाल देते हैं। रणवीर सिंह ने मिडनाइट ब्लू वेलवेट सूट पहना है, जो उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह सूट करता है।

मैचिंग वेस्ट, लाल रंग के स्टाइलिश सनग्लासेस, लेयर्ड चेन और सलीके से सजी दाढ़ी के साथ उनका लुक रेट्रो और मॉडर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। शादी की खुशियों में डूबे रणवीर का आउटफिट उनकी एनर्जी जैसा ही है—कॉन्फिडेंट, मस्ती भरा और बेहद स्टाइलिश।
 
वहीं दीपिका पादुकोण हमेशा की तरह क्लास और एलिगेंस की मिसाल दिखती हैं। उन्होंने गहरे बैंगनी रंग की प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिस पर खूबसूरत डिजाइन बने हैं। लो बन हेयरस्टाइल उनकी शार्प फीचर्स को उभारता है। स्टेटमेंट चोकर, चूड़ियां और हल्की रिंग्स उनकी जूलरी को खास बनाती हैं। सॉफ्ट मेकअप और ग्लोइंग स्किन के साथ उनका लुक बेहद सिंपल, ग्रेसफुल और शादी के लिए एकदम परफेक्ट है।
 
इन तस्वीरों में सबसे खास बात है—दोनों का एक-दूसरे के स्टाइल से खूबसूरती से मेल खाना। रणवीर का बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल फैशन, और दीपिका की सादगी भरी क्लास—दोनों मिलकर परफेक्ट लगते हैं। न्यूयॉर्क की शादी के लकड़ी के इंटीरियर के बीच ये तस्वीरें रणवीर और दीपिका को उनके सबसे रियल अंदाज़ में दिखाती हैं—प्यार, दोस्ती और साथ का जश्न मनाते हुए, लाइमलाइट से दूर होकर भी सारी नज़रें अपनी ओर खींचते हुए।
