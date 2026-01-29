गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  From Child Star to OTT Queen The Stunning Evolution of Zoya Afroz
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (17:48 IST)

हम साथ-साथ हैं की नन्ही राधिका से तस्करी की प्रिया तक, जानिए कौन हैं जोया अफरोज?

Zoya Afroz Netflix series
भारतीय फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली ज़ोया अफ़रोज़ आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित किया है कि अगर प्रतिभा और सही दिशा हो, तो बचपन के सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है।
 
जोया अफरोज इन दिनों वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस सीरीज में जोया ने अपनी दमदार अदाकारी और खूबसूरती से सभी का दिल जीत ‍लिया है। उन्होंने एक एयरहोस्टेस का किरदार बखूबी निभाया है। इस सीरीज की रिलीज के बाद से ही हर कोई जोया अफरोज के बारे में जानना चाहता है। 
 
जोया का एक्टिंग सफर बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था। जब बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते हैं, तब ज़ोया कैमरे का सामना करना सीख रही थीं। 1999 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' में एक नन्ही कलाकार के रूप में उनके काम को आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने नीलम कोठारी की बेटी राधिका का किरदार निभाया था। 
 
इसके बाद उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किए, जिससे उनके अभिनय की नींव मजबूत हुई। जोया ने महज 3 साल की उम्र में अपना पहला एड किया था। वो रसना के विज्ञापन में दिखी थीं। जोया 4 साल की उम्र में टीवी के फेमस शो 'कोरा कागज' में भी नजर आई थीं। 
 

ग्लैमर वर्ल्ड में धाक 

जोया ने केवल अभिनय तक खुद को सीमित नहीं रखा। उनकी लंबी कद-काठी और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें मॉडलिंग की ओर प्रेरित किया। साल 2013 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। अपनी हाजिरजवाबी और ग्रेस के दम पर उन्होंने 'सेकंड रनर-अप' का खिताब जीता। 
 
इसके बाद जोया अफरोज ने 2021 में मिस इंटरनेशनल इंडिया का ताज पहनकर देश का मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। वह मशहूर किंगफिशर कैलेंडर 2020 का हिस्सा भी रह चुकी हैं। 
 

बॉलीवुड और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वापसी

अभिनेत्री के रूप में ज़ोया ने फिल्म 'द एक्सपोज़' (2014) से वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने 60 के दशक की एक एक्ट्रेस का रोल इतनी बखूबी निभाया कि समीक्षकों ने भी उनकी तारीफ की। हाल के वर्षों में, उन्होंने 'मत्स्य कांड' जैसी वेब सीरीज के जरिए यह दिखाया कि वह हर तरह के जटिल किरदारों में खुद को ढाल सकती हैं।
 
ज़ोया अपनी फिटनेस और सादगी के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक उनके फैशन सेंस और सकारात्मक दृष्टिकोण के कायल हैं। वह अक्सर अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने परिवार के सहयोग और अपनी निरंतर सीखने की आदत को देती हैं।
 

बिना गॉडफादर के बनाया अपना मुकाम

बॉलीवुड में जहां नेपोटिज्म पर बहस हमेशा गर्म रहती है, वहीं जोया अफरोज एक ऐसी 'आउटसाइडर' के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य से रास्ता बनाया। वह आज के युवाओं के लिए एक मिसाल हैं कि अगर आपमें टैलेंट है और आप खुद को समय के साथ ढालने के लिए तैयार हैं, तो सफलता निश्चित है।
