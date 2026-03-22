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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 22 मार्च 2026 (12:17 IST)

पवन सिंह के भजन 'मईया के आरती' का भक्तों में जबरदस्त क्रेज, यूट्यूबर पर पार किए 127 मिलियन व्यूज

Pawan Singh Bhajan
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 'पावरस्टार' कहे जाने वाले पवन सिंह की लोकप्रियता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनके गाने न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि लोगों की आस्था से भी गहरा सरोकार रखते हैं। हाल ही में उनके देवी गीत 'मईया के आरती' ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 
 
इस गीत ने यूट्यूब पर 127 मिलियन से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसकी जबरदस्त सफलता का प्रमाण है। 'मईया के आरती' गीत में पवन सिंह की दमदार और भावपूर्ण आवाज ने भक्तों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। 
इस भजन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी और भक्ति भाव है। जैसे ही यह गाना बजता है, माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। यही कारण है कि रिलीज के काफी समय बाद भी यह गाना यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट और लोगों की प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है।
 
'मईया के आरती' को सफल बनाने में गायक पवन सिंह, गीतकार आजाद सिंह और श्याम देहाती का हाथ है। वही गाने का संगीत श्याम-आजाद की जोड़ी ने किया है। इस गीत के बोल आजाद सिंह और श्याम देहाती ने बहुत ही खूबसूरती से लिखे हैं, जो सीधे माता रानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं।
 
पवन सिंह के इस भजन को न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश, बल्कि देशभर में फैले भोजपुरी भाषी लोगों द्वारा सुना जा रहा है। म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स भोजपुरी ने इस शानदार उपलब्धि पर दर्शकों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस गाने को लगातार शेयर कर रहे हैं, जिससे इसके व्यूज की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है।
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