बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Kapil Sharma Sharp Jibe at Lawrence Bishnoi gang at event
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (12:04 IST)

कपिल शर्मा ने कसा लॉरेंस बिश्नोई पर तंज! कहा- गैंगस्टर भी पीछे लगे हैं...

Kapil Sharma Lawrence Bishnoi
फेमस कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ समय से कपिल गैंगस्टर्स के निशाने पर है। कनाड़ा स्थित उनके कैफे पर कई बार गोलीबारी की घटना हो चुकी है। वहीं अब कपिल शर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कमेंट कया है। 
 
हाल ही में नेटफ्लिक्स के एक इवेंट में नेटफ्लिक्स इंडिया की सीईओ मोनिका शेरगिल ने कपिल से कहा, 'हमारी नजर, इंडिया की नजर तो बहुत समय से आप पर है, कपिल। उम्मीद है 11 मुल्कों की पुलिस की नजर आप पर न हो। 
 
इस पर कपिल शर्मा ने मजाकियां अंदाज में कहा, 'एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर भी आजकल लगे हुए हैं। पता नहीं सबको क्या मिल रहा है। लोगों को अपनी जिंदगी एंन्जॉय करने नहीं मिल रही है।' इसे बोलकर कपिल वो जोर से हंसने लगे। फिर तुरंत मीडिया से कहा- इस बात को काट देना। 
 
कपिल के इस कमेंट को यूजर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्ट करके देख रहे हैं। क्योंकि इस गैंग ने उनके कनाडा स्थित कैफे पर पिछले दिनों फायरिंग की थी। खबरों के अनुसार, बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया था कि कपिल की सलमान खान से करीबी उन्हें नागवार गुजर रही है।
 
धमकियों और विवादों के बीच, कपिल शर्मा अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में हैं। नेटफ्लिक्स ने साल 2026 के लिए उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। वह अपने हिट शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का पांचवा सीजन लेकर आ रहे हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एयरपोर्ट पर ब्लश करते हुए दिया ये रिएक्शन!

कपिल शर्मा ने कसा लॉरेंस बिश्नोई पर तंज! कहा- गैंगस्टर भी पीछे लगे हैं...

कपिल शर्मा ने कसा लॉरेंस बिश्नोई पर तंज! कहा- गैंगस्टर भी पीछे लगे हैं...फेमस कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ समय से कपिल गैंगस्टर्स के निशाने पर है। कनाड़ा स्थित उनके कैफे पर कई बार गोलीबारी की घटना हो चुकी है। वहीं अब कपिल शर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कमेंट कया है।

राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं: दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 4 फरवरी तक जेल में सरेंडर करने को कहा

राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं: दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 4 फरवरी तक जेल में सरेंडर करने को कहाएक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में राजपाल यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी तक संबंधित जेल सुप्रीटेंडेंट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार को निंदनीय करार देते हुए कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान न करना न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है।

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू करने वालीं उर्मिला मातोंडकर का यह गाना आज भी है बच्चों के बीच लोकप्रिय

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू करने वालीं उर्मिला मातोंडकर का यह गाना आज भी है बच्चों के बीच लोकप्रियबॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर 52 साल की हो गई हैं। 4 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी उर्मिला ने अपने करियर की शुरूआत साल 1981 में रिलीज फिल्म 'कलयुग' से बतौर बाल कलाकार के रूप में की। इसके बाद उर्मिला को शेखर कपूर की फिल्म 'मासूम' में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनपर फिल्माया यह गीत 'लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा' बच्चों के बीच आज भी लोकप्रिय है।

Dhurandhar-2 में सलमान खान? 'बड़े साहब' के रोल में आएंगे नजर भाईजान, क्या है वायरल फोटो का सच

Dhurandhar-2 में सलमान खान? 'बड़े साहब' के रोल में आएंगे नजर भाईजान, क्या है वायरल फोटो का सचDhurandhar 2 : क्या सुपरस्टार सलमान खान 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का हिस्सा हैं? यह सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरनेट पर दावों की एक नई लहर चल रही है कि 'भाईजान' इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल में 'बड़े साहब' के रूप में एक धमाकेदार कैमियो करते नजर आएंगे। इन चर्चाओं को लीक तस्वीरों ने तेज किया है। 'धुरंधर 2' के सेट से कथित तौर पर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

गोलमाल 5 में विलेन बनेंगे अक्षय कुमार? अजय देवगन से टकराव की खबर ने मचाया हंगामा

गोलमाल 5 में विलेन बनेंगे अक्षय कुमार? अजय देवगन से टकराव की खबर ने मचाया हंगामागोलमाल 5 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार फिल्म में अजय देवगन के सामने मुख्य विलेन की भूमिका निभा सकते हैं। रोहित शेट्टी की इस हिट कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी में नया ट्विस्ट और दमदार कास्ट दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रही है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com