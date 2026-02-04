बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rashmika madanna vijay deverakonda marriage rumors actress viral reaction
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (12:31 IST)

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एयरपोर्ट पर ब्लश करते हुए दिया ये रिएक्शन!

Rashmika Mandanna
बॉलीवुड और टॉलीवुड के गलियारों में लंबे समय से एक ही सवाल गूंज रहा है- विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी कब कर रहे हैं? ये इस समय सोशल मीडिया पर सबसे हॉट टॉपिक है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि रश्मिका और विजय 2 फरवरी को उदयपुर में शादी रचाने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 
 
अब खबरें आ रही है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को ग्रैंड वेडिंग करने जा रहे हैं। रश्मिका के लेटेस्ट रिएक्शन ने इस बात को और पक्का कर दिया है। हाल ही में रश्‍मिका को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए। 
 
इस दौरान पैपराजी रश्मिका को बधाई देते भी नजर आए। इसपर एक्ट्रेस ने हैरानी जताते हुए पूछा कि किस बात की बधाई? तब पैपराजी ने कहा, 'शादी की, 26 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं।' यह सुनकर रश्मिका ने ना ही मना किया और ना ही हामी भरी। रश्‍मिका मुस्कुराकर वहां से चली गईं। 
 
रश्मिका का यह 'ब्लशिंग' अंदाज फैंस के लिए किसी आधिकारिक पुष्टि से कम नहीं है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि विजय और रश्मिका की शादी 26 फरवरी 2026 को तय हुई है। यह एक 'डेस्टिनेशन वेडिंग' होने वाली है, जिसके लिए राजस्थान के उदयपुर के एक आलीशान हेरिटेज पैलेस को चुना गया है। 
 

सीक्रेट सगाई से शादी तक का सफर

खबरों की मानें तो रश्मिका और विजय ने अक्टूबर 2025 में विजय के हैदराबाद स्थित आवास पर एक बेहद निजी समारोह में सगाई की थी। इस सगाई में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। रश्मिका और विजय की केमिस्ट्री 2018 में फिल्म 'गीता गोविंदम' और फिर 'डियर कॉमरेड' में देखने को मिली थी, तभी से उनके अफेयर के चर्चे शुरू हुए थे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
नेटफ्लिक्स की कॉप ड्रामा 'कर्तव्य' में नजर आएंगे सैफ अली खान

नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' के फर्स्ट लुक ने जीता फैंस का दिल, 7 साल बाद रिया चक्रवर्ती की वापसी

नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' के फर्स्ट लुक ने जीता फैंस का दिल, 7 साल बाद रिया चक्रवर्ती की वापसीनेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज 'फैमिली बिजनेस' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज़ हो चुका है और आते ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया है। विजय वर्मा और अनिल कपूर की लीड वाली यह सीरीज़ परिवार, पावर और महत्वाकांक्षा की कहानी दिखाने वाली है।

The 50: स्ट्रैटेजी, ड्रामा, सर्वाइवल और टीम स्पिरिट का दमदार संगम, जानिए शो की खास बातें

The 50: स्ट्रैटेजी, ड्रामा, सर्वाइवल और टीम स्पिरिट का दमदार संगम, जानिए शो की खास बातेंरियलिटी शोज की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका बनिजय एशिया एक बार फिर कुछ बिल्कुल अलग लेकर आया है। जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा 'द 50' न सिर्फ़ भीड़ से अलग है, बल्कि टीवी एंटरटेनमेंट को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

नेटफ्लिक्स की कॉप ड्रामा 'कर्तव्य' में नजर आएंगे सैफ अली खान

नेटफ्लिक्स की कॉप ड्रामा 'कर्तव्य' में नजर आएंगे सैफ अली खाननेटफ्लिक्स इंडिया ने नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया इवेंट में अपने 2026 कंटेंट स्लेट से पर्दा उठाया, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले टाइटल्स में सैफ अली खान स्टारर 'कर्तव्य' भी शामिल है। कर्तव्य नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और डायरेक्टर पुलकित की दूसरी साझेदारी है, इससे पहले ये तीनों क्रिटिकली अक्लेम्ड भक्षक में साथ काम कर चुके हैं। यह फिल्म एक्सक्लूसिव तौर पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एयरपोर्ट पर ब्लश करते हुए दिया ये रिएक्शन!

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एयरपोर्ट पर ब्लश करते हुए दिया ये रिएक्शन!साउथ और बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। हाल ही में रश्मिका ने एयरपोर्ट पर पैपराजी के सवालों पर जो प्रतिक्रिया दी, उसने इन अफवाहों को लगभग पक्का कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह जोड़ा फरवरी 2026 के अंत में उदयपुर में एक शाही समारोह में शादी के बंधन में बंध सकता है।

कपिल शर्मा ने कसा लॉरेंस बिश्नोई पर तंज! कहा- गैंगस्टर भी पीछे लगे हैं...

कपिल शर्मा ने कसा लॉरेंस बिश्नोई पर तंज! कहा- गैंगस्टर भी पीछे लगे हैं...फेमस कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ समय से कपिल गैंगस्टर्स के निशाने पर है। कनाड़ा स्थित उनके कैफे पर कई बार गोलीबारी की घटना हो चुकी है। वहीं अब कपिल शर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कमेंट कया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com