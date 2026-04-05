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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 5 अप्रैल 2026 (12:49 IST)

दीपिका पादुकोण से कियारा आडवाणी तक: बॉलीवुड दिवाज का रेड लिप ट्रेंड

red lips Bollywood actresses
क्लासिक रेड लिप्स में एक अलग ही ताकत होती है क्योंकि ये बोल्ड, कॉन्फिडेंट और किसी भी लुक को तुरंत खास बना देते हैं। यही वजह है कि ग्लैमरस गाउन से लेकर पावर सूट तक, बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस यह साबित कर रही हैं कि रेड लिपस्टिक सिर्फ मेकअप नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। तो आइए जानते हैं कैसे आपकी पसंदीदा दिवाज़ इस टाइमलेस ट्रेंड को नए अंदाज़ में पेश कर रही हैं:
 
दीपिका पादुकोण: द अल्टीमेट रेड लिप क्वीन
जब रेड लिपस्टिक ट्रेंड की बात आती है, तो दीपिका पादुकोण का नाम सबसे पहले आता है। इंटरनेशनल रेड कार्पेट से लेकर फिल्म प्रमोशन्स तक, उनका बोल्ड रेड पाउट हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है। विंग्ड आईलाइनर या ड्रामेटिक आई मेकअप के साथ उनका रेड लिप लुक कॉन्फिडेंस और एलिगेंस से भरा होता है।
 
तमन्ना भाटिया: मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ग्लैम
तमन्ना भाटिया क्लासिक रेड लिप्स को एक फ्रेश और यंग टच देती हैं। चाहे वो वेस्टर्न गाउन पहनें या ट्रेडिशनल साड़ी, उनके क्रिमसन शेड्स उनकी स्किन टोन को और भी निखारते हैं। सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, जैसे ड्यूई स्किन और हल्का आई मेकअप के साथ उनके रेड लिप्स और भी उभरकर आते हैं।
 
आलिया भट्ट: सिंपल लेकिन स्ट्राइकिंग
आलिया भट्ट का रेड लिप लुक बैलेंस का बेहतरीन उदाहरण है। वह अक्सर सॉफ्ट रेड टोन चुनती हैं, जो उनके नेचुरल फीचर्स को निखारते हैं। फ्लश्ड चीक्स और मिनिमल आई मेकअप के साथ आलिया दिखाती हैं कि रेड लिप्स बोल्ड होने के साथ-साथ सटल भी हो सकते हैं।
 
कृति खरबंदा: प्लेफुल एंड प्रिटी
कृति खरबंदा रेड लिप ट्रेंड में एक फ्रेश और प्लेफुल वाइब लाती हैं। उनके ब्राइट चेरी-रेड शेड्स उनके लुक को तुरंत एनर्जी देते हैं। सॉफ्ट कर्ल्स, ड्यूई मेकअप और हल्के ब्लश के साथ उनका स्टाइल डे और नाइट दोनों के लिए परफेक्ट है।
 
कियारा आडवाणी: मॉडर्न-डे ग्लैम क्वीन
कियारा आडवाणी का ब्यूटी स्टाइल हमेशा पॉलिश्ड और परफेक्ट होता है। उनके रेड लिप्स, क्लासिक और मॉडर्न का खूबसूरत मेल हैं। ल्यूमिनस स्किन और हल्के ड्रामेटिक आई मेकअप के साथ उनका रेड पाउट, उनकी खूबसूरती में हर बार एक्स्ट्रा ग्लैमर जोड़ देता है।
 
कृति सेनन: एफर्टलेस एलिगेंस
कृति सेनन अपने रेड लिप लुक्स में सादगी और क्लास बनाए रखती हैं। उनके वेल्वेटी रेड शेड्स उनकी ग्लोइंग स्किन के साथ परफेक्ट लगते हैं। सॉफ्ट आई मेकअप और रेडिएंट बेस के साथ उनका पूरा लुक बेहद बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव नजर आता है।
 
तृप्ति डिमरी: राइजिंग स्टाइल स्टार
तृप्ति डिमरी तेजी से एक स्टाइल आइकन बनती जा रही हैं। उनके रेड लिप्स अक्सर डीपर और मूडी टोन में होते हैं, जो उनके फीचर्स को और उभारते हैं। स्लीक बन या सॉफ्ट वेव्स के साथ उनका लुक मॉडर्न और थोड़ा हटके होता है।
 
क्यों रेड लिप्स कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते
रेड लिप्स की खासियत उनकी वर्सेटिलिटी है और ये बोल्ड, रोमांटिक, एलिगेंट, किसी भी तरह से स्टाइल किए जा सकते हैं। चाहे कैजुअल आउटफिट हो या हाई-फैशन लुक, रेड लिप्स हमेशा कॉन्फिडेंस और चार्म जोड़ते हैं। बॉलीवुड की ये दिवाज़ एक बात साफ करती हैं कि जब भी कंफ्यूजन हो, बस रेड चुनिए!
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