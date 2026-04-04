धुरंधर 2 में केवल दो लाइन गाकर पंजाबी गायक सतिंदर सरताज ने रच दिया इतिहास, 'जाइए सजना' ने बिलबोर्ड पर मचाया धमाल

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का गाना 'जाइए सजना' इन दिनों चारों ओर चर्चा में है और यह गाना अब एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। पंजाबी गायक सतिंदर सरताज और गायिका जेस्मिन सैंडलस की आवाजों में बसा यह गाना बिलबोर्ड कैनेडियन हॉट 100 चार्ट पर 58वें स्थान पर पहुंच गया है। यह गाना हाल ही में रिलीज हुआ था और रिलीज के बाद ही यह दर्शकों के दिलों में बस गया। खास बात यह है कि सतिंदर सरताज ने इस गाने में केवल दो लाइनें गाई हैं, लेकिन उन दो लाइनों ने ऐसा असर छोड़ा कि गाना वायरल हो गया। इस गाने की संगीत रचना शाश्वत सचदेव ने की है।

'जाइए सजना' का गाना: दो लाइनें, और दिल छूने वाली आवाज

गाने में सतिंदर सरताज की दो लाइनों ने सभी को रुला दिया। इस गाने में ज्यादातर हिस्से में जेस्मिन सैंडलस की आवाज है, लेकिन सतिंदर सरताज की दो लाइनें गाने में एक खासियत छिपी हुई है। उनके द्वारा गाई गईं ये दो लाइनें इस गाने में दिल की गहराईयों को छू जाती हैं। गाने का मुख्य हिस्सा जसकीरत (रणवीर सिंह) के दर्द और खालीपन को व्यक्त करता है और जब सतिंदर सरताज की आवाज इसमें शामिल होती है, तो यह पूरी भावना और भी गहरी हो जाती है। इन दो लाइनों ने गाने को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, जहां यह अब बिलबोर्ड पर जगह बना चुका है।

सतिंदर सरताज का संगीत: सूफी कवि से गायक तक

सतिंदर सरताज सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक पंजाबी कवि भी हैं। वह सूफी दर्शन में गहरी पकड़ रखते हैं और उनके संगीत में पंजाबी लोक परंपराओं, शास्त्रीय संगीत और गीत लेखन का अनोखा मेल देखने को मिलता है। उनकी आवाज सूफी संगीत को एक आधुनिक रूप में प्रस्तुत करती है, जो आजकल के युवाओं को भी आकर्षित करती है। सतिंदर के संगीत कार्यक्रम पारंपरिक संगीत समारोहों से अलग होते हैं। इन कार्यक्रमों में दर्शक सिर्फ संगीत की धुनों में नहीं, बल्कि शब्दों के साथ भी ताल मिलाते हैं।

एक खास रिकॉर्डिंग तरीका: घर के छोटे कमरे में रिकॉर्ड करते हैं गाने

सतिंदर सरताज का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वह अपने गाने स्टूडियो में नहीं, बल्कि अपने घर के एक छोटे से कमरे में रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग रूम बनाया है, जहां वह अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। यह तरीका उनके लिए अधिक सहज और आरामदायक है, और इसी छोटे से कमरे में रिकॉर्डिंग करते हुए वह बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। यह उनके संगीत के प्रति एक और खास जुनून को दर्शाता है।

सतिंदर सरताज की खुशी का इज़हार

इस उपलब्धि के मौके पर सतिंदर सरताज ने अपनी सह-गायिका जेस्मिन सैंडलस को बधाई दी और खुशी का इज़हार किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जेस्मिन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “जैस्मिन सैंडलस और सतिंदर सरताज का सुपरहिट गाना 'जाइए सजना' बिलबोर्ड कैनेडियन हॉट 100 पर 58वें स्थान पर पहुंच गया है।” उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी और विशेष रूप से आदित्य धर, शाश्वत सचदेव, जैस्मिन सैंडलस, जियोहॉटस्टार और रणवीर सिंह को धन्यवाद दिया।