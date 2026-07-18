सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का नया टीजर रिलीज, पार्टिशन की दर्दनाक कहानी करेगी रोंगटे खड़े

'बंटवारा 1947' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है। फिल्म का मोशन पोस्टर और दमदार कैरेक्टर पोस्टर्स सामने आने के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त चर्चा है। हिम्मत, बलिदान और इंसानी जज्बे की कहानी पर बनी इस फिल्म का पहला टीजर पहले ही लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा चुका था।

अब मेकर्स ने इसका एक और दमदार टीजर रिलीज कर दिया है, जिसने फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ा दिया है। बंटवारा 1947 के नए टीजर में हाई-वोल्टेज ड्रामा की एक और दमदार झलक देखने को मिलती है। सनी देओल एक ऐसे शख्स के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहता है।

फिल्म का जोश और जुनून इस टीजर में भी पूरी तरह बरकरार है और यह शुरुआत से आखिर तक जबरदस्त असर छोड़ता है। टीजर में एक ऐसे निडर हीरो की झलक दिखाई गई है, जो नफरत के सामने पूरे साहस और हौसले के साथ खड़ा रहता है। शुरुआत से आखिर तक रोमांच से भरा यह टीजर देश के बंटवारे के दौर के भारतीय इतिहास के सबसे अहम अध्यायों में से एक की झलक दिखाता है। यह उन दर्दनाक घटनाओं की गूंज है, जिन्होंने दो देशों को अलग कर दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस नए टीजर ने फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है।

बंटवारा 1947 में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। इस फिल्म के साथ करीब तीन दशक बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी फिर से साथ आई है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। बंटवारा 1947 दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026, यानी पार्टिशन डे के मौके पर रिलीज होगी।