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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 2 August 2026 (13:29 IST)

Friendship Day Special: 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन ने सिखाया सच्ची दोस्ती का मतलब

Kartik Aaryan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (13:40 IST)
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फ्रेंडशिप डे उन मशहूर ऑन-स्क्रीन फ्रेंडशिप का जश्न मनाने का एक शानदार मौका है, जिसने दर्शकों पर गहरा असर डाला है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है 2018 की हिट फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन का सोनू का किरदार। लव रंजन द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म बड़ी हिट रही और इसने दर्शकों से खूबसूरती से कनेक्ट किया। 
 
फिल्म में दोस्ती को दिल से दिखाया गया था। 'सोनू के टीटू की स्वीटी' सोनू (कार्तिक आर्यन) और टीटू (सनी सिंह) के बीच के ब्रोमांस पर आधारित है। ऐसे में उनके रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब टीटू के साथ स्वीटी (नुसरत भरूचा) गलत इरादों से उसे प्यार करती है। 
सोनू हमेशा से ही एक प्रोटेक्टिव दोस्त है, जो एक मिशन पर निकलता है ताकि वो स्वीटी के असली इरादों को सभी के सामने ला सके और अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल टूटने से बचा सके। कार्तिक का सोनू का किरदार असली दोस्ती की झलक दिखाता है। 
 
तो चलिए कुछ तरीके दिखाते हैं जिसमें सोनू दोस्ती की असली स्पिरिट दिखाता है। टीटू के लिए सोनू की वफ़ादारी साफ़ है। चुनौतियों और ग़लतफ़हमियों के बावजूद, अपने दोस्त की भलाई के लिए सोनू का समर्पण कभी कम नहीं होता।
 
कार्तिक का नेचुरल तरीके से सोनू का किरदार निभाना दर्शकों से आसानी से कनेक्ट करता है, क्योंकि दोस्ती का मतलब वफादारी, निस्वार्थता, सुरक्षात्मकता और बलिदान है। इस किरदार के सफर से पता चलता है कि एक सच्चा दोस्त आपकी ज़िंदगी को कितना बदल सकता है। 
 
इस फ्रेंडशिप डे पर, सोनू की कहानी हमें उन दोस्तों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है, जो याद दिलाती है कि यह दोस्त किस तरह से हमारे साथ हर हालात में खड़े रहते हैं।
 
'सोनू के टीटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन ने यादगार परफॉर्मेंस किया है और ऑन-स्क्रीन दोस्ती के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। सोनू के रूप में उनकी भूमिका दोस्ती के प्रति एक महान श्रद्धांजलि है, जो हमें याद दिलाती है कि दोस्त हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं।
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