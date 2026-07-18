प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर 'वाराणसी' से 'मंदाकिनी' का धांसू लुक रिलीज, इंटरनेट पर छाए पोस्टर्स

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन के खास मौके पर फैंस को एक खास सरप्राइज मिला है। दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' के मेकर्स ने फिल्म से प्रियंका के किरदार 'मंदाकिनी' के दो बेहद दमदार और बिल्कुल अलग पोस्टर रिलीज किए हैं।

इन पोस्टर्स में प्रियंका का निडर और साहसी अंदाज देखकर फैंस को उनके आइकॉनिक 'जंगली बिल्ली' वाले दौर की याद आ गई है, और तब से इंटरनेट पर 'मंदाकिनी' का लुक तेजी से ट्रेंड कर रहा है।

फिल्म के मेकर्स ने इन पोस्टर्स को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "और अधिक साहसिक कारनामों के लिए... और अधिक खोजों के लिए... और हर क्षितिज के पार यात्राओं के लिए..."। रिलीज हुए दोनों पोस्टर्स में प्रियंका चोपड़ा का ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है।

पहला लुक (द वारियर वाइब): पहले पोस्टर में प्रियंका एक बेहद इंटेंस और रहस्यमयी अवतार में नजर आ रही हैं। उन्होंने ब्लैक कॉर्सेट-स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई है, आंखों में गहरा स्मोकी मेकअप है और उनकी तीखी निगाहें सीधे दर्शकों को बांधती हैं। बिखरे हुए बाल और पन्ने के स्टेटमेंट ईयररिंग्स उनके इस लुक को एक शक्तिशाली वॉरियर वाइब दे रहे हैं।

दूसरा लुक (द ग्लोबट्रॉटर वाइब): इसके बिल्कुल विपरीत, दूसरा पोस्टर प्रियंका के बेफिक्र और खोजी स्वभाव को दिखाता है। व्हाइट क्रॉप टॉप, ओवरसाइज्ड शर्ट और कार्गो पैंट पहने प्रियंका हवा में छलांग लगाते हुए मुस्कुरा रही हैं। इस पोस्टर का बैकग्राउंड किसी अफ्रीकी सफारी जैसा है, जहां घास के मैदानों में जिराफ और जेब्रा दिखाई दे रहे हैं।

इन पोस्टर्स के सामने आते ही फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक यूजर ने लिखा, "क्या यह फीमेल लीड एंटागोनिस्ट (विलेन) का साइड है?" वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट किया, "यही तो प्रियंका चोपड़ा का असली जंगली बिल्ली लुक है, एक्शन क्वीन की पर्दे पर वापसी हो रही है।"

'आरआरआर' की ऐतिहासिक वैश्विक सफलता के बाद एसएस राजामौली की यह पहली फीचर फिल्म है। लगभग 1,400 करोड़ रुपये के विशाल बजट से बन रही इस फिल्म की कहानी को विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है। 'वाराणसी' कोई साधारण एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारतीय पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और साइंस-फिक्शन का एक अनूठा मिश्रण है।

फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिका ('रुद्र') में हैं, जबकि मलयालम सिनेमा के दिग्गज पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन ('कुंभ') के किरदार में नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के जरिए पूरे 8 साल बाद भारतीय सिनेमा के बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को उगादी के त्योहार के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।