शनिवार, 24 जनवरी 2026
  4. Actor Kamaal R Khan arrested by police for firing at residential building
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 24 जनवरी 2026 (10:55 IST)

कमाल आर खान ने रिहायशी बिल्डिंग पर की फायरिंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kamaal R Khan arrested
बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान उर्फ केआरके अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार कमाल आर खान बुरी तरह फंस गए हैं। मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को गिरफ्तार किया है। उन्हें पुलिस ने अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग में फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। 
 
पुलिस ने केआरके के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। खबरों के अनुसार उन्हें शुक्रवार देर रात पूछताछ के लिए ओशिवारा पुलिस स्टेशन लाया गया था। बताया जा रहा है कि केआरके ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है। 
 
पुलिस के अनुसार, अपने बयान में केआरके ने लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायर करने की बात कबूल की है। यह घटना 18 जनवारी को ओशिवारा स्थित नालंदा सोसाइटी में हुई थी। पुलिस ने नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां भी बरामद की हैं। सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस को समझ आया कि जिस तरफ से गोलियां चली थी उस तरफ कमाल आर खान का घर है।
 

कमाल आर खान ने दी सफाई

कमाल आर खान ने दावा किया है कि वो अपनी बंदूक की सफाई कर रहे थे। इस दौरान ये चेक करने के लिए कि बंदूक ठीक है या फिर नहीं... ये जांचने के लिए बंदूक चलाई थी। उनके घर के आसपास मैंग्रूव का जंगल है और उनका लगा कि बंदूक की गोली जंगल में कहीं खो जाएगी। फायरिंग के दौरान हवा चल रही थी यही वजह है जो बंदूक की गोली थोड़ी ज्यादा दूर पहुंच गई।
 
