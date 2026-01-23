शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (15:02 IST)

वसंत पंचमी के मौके पर देखिए बॉलीवुड एक्टर्स का येलो आउटफिट्स में देसी-स्टाइल स्टेटमेंट

Vasant Panchami 2026
वसंत पंचमी, वसंत ऋतु के स्वागत और नई ऊर्जा के संचार का पर्व है, जो जीवन में उमंग, आशा और रचनात्मकता का संदेश देता है। इस दिन पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। जहां अभिनेत्रियां पीले परिधानों में बसंत की कोमलता को दर्शाती हैं।
 
वहीं बॉलीवुड के पुरुष सितारे भी येलो आउटफिट्स में अपने देसी और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत संगम पेश करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं अपने पीले लुक्स में वसंत पंचमी के उल्लास और आत्मविश्वास को और निखारते इन एक्टर्स के स्टाइल स्टेटमेंट पर।
 
रणवीर सिंह
रणवीर सिंह का येलो लुक हमेशा की तरह बोल्ड और एनर्जेटिक नज़र आता है। उनका एक्सपेरिमेंटल स्टाइल बसंत की मस्ती और खुलेपन को दर्शाता है।
 
कार्तिक आर्यन 
पीले कुर्ते में नज़र आ रहे कार्तिक आर्यन ने पीले रंग में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है, जो सादगी में सुंदरता का उदाहरण बना हुआ है। 
 
शाहिद कपूर
शाहिद कपूर ने पीले रंग में क्लासी और बैलेंस्ड अंदाज़ अपनाया है। उनका सॉफ्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग लुक शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक बना हुआ है।
 
सिद्धांत चतुर्वेदी
सिद्धांत चतुर्वेदी का येलो अवतार यंग एनर्जी और मॉडर्न वाइब्स से भरपूर है। उनका लुक नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और बदलाव की सोच को दर्शाता है।
 
विक्की कौशल
विक्की कौशल का पीला परिधान सादगी और देसी चार्म का खूबसूरत मेल है। उनका अंदाज़ मेहनत, सकारात्मकता और ज़मीन से जुड़ेपन की झलक देता है।
 
रणबीर कपूर
रणबीर कपूर का पीले रंग में सादा और क्लासी अंदाज़ उनकी नेचुरल चार्म को और उभारता है। उनका यह लुक दिखाता है कि बिना ज़्यादा तामझाम के भी फेस्टिव स्टाइल में ग्रेस लाई जा सकती है।
 
सिद्धार्थ मल्होत्रा
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पीले परिधान में मिनिमल और एलिगेंट स्टाइल अपनाया है। उनका सधा हुआ लुक आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक दर्शाता है, जो वसंत पंचमी की सौम्य भावना से पूरी तरह मेल खाता है।
 
पुलकित सम्राट
पुलकित सम्राट का येलो लुक फ्रेश और फेस्टिव फील के साथ सामने आता है। उनकी मुस्कान बसंत की खुशी और अपनापन दर्शाती है।
 
मनीष पॉल
मनीष पॉल का येलो आउटफिट उनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को और उभारता है। उनका फन-लविंग अंदाज़ वसंत पंचमी के उत्साह से पूरी तरह मेल खाता है।
 
रोहित सराफ
रोहित सराफ का येलो लुक, यंग एनर्जी और फ्रेश वाइब्स से भरपूर नज़र आ रहा है। अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा कि उनका स्टाइल नई पीढ़ी की सोच, सहजता और आधुनिकता को दर्शाता है।
 
वसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि उम्मीद, रचनात्मकता और नई ऊर्जा का उत्सव है। ऐसे में इन बॉलीवुड सितारों के पीले परिधान इस बात का प्रमाण हैं कि वसंत के रंग न सिर्फ प्रकृति में, बल्कि फैशन और सोच में भी खिल उठते हैं।
ये भी पढ़ें
रिपब्लिक डे टैब्लो 'भारत गाथा' में संजय लीला भंसाली-श्रेया घोषाल का दिखेगा जादुई कॉम्बिनेशन

रिपब्लिक डे टैब्लो 'भारत गाथा' में संजय लीला भंसाली-श्रेया घोषाल का दिखेगा जादुई कॉम्बिनेशन

रिपब्लिक डे टैब्लो 'भारत गाथा' में संजय लीला भंसाली-श्रेया घोषाल का दिखेगा जादुई कॉम्बिनेशनसूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B मिनिस्ट्री) ने भारतीय सिनेमा और कहानी कहने की परंपरा को सेलिब्रेट करते हुए रिपब्लिक डे टैब्लो के लिए दो बड़े क्रिएटिव नामों फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और सिंगर श्रेया घोषाल को एक साथ लाया है। I&B मिनिस्ट्री के रिपब्लिक डे परेड टैब्लो के लिए संजय लीला भंसाली ने ‘भारत गाथा’ थीम को कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया है।

वसंत पंचमी के मौके पर देखिए बॉलीवुड एक्टर्स का येलो आउटफिट्स में देसी-स्टाइल स्टेटमेंट

वसंत पंचमी के मौके पर देखिए बॉलीवुड एक्टर्स का येलो आउटफिट्स में देसी-स्टाइल स्टेटमेंटवसंत पंचमी, वसंत ऋतु के स्वागत और नई ऊर्जा के संचार का पर्व है, जो जीवन में उमंग, आशा और रचनात्मकता का संदेश देता है। इस दिन पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। जहां अभिनेत्रियां पीले परिधानों में बसंत की कोमलता को दर्शाती हैं।

Border 2 Movie Review: इमोशन में डूबी वॉर फिल्म

Border 2 Movie Review: इमोशन में डूबी वॉर फिल्मबॉर्डर 2 में सनी देओल एक बार फिर देशभक्ति, इमोशन और जज्बे के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं। फिल्म 1971 युद्ध की पृष्ठभूमि में सेना, एयरफोर्स और नेवी की बहादुरी को दिखाती है। फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और बैटल ऑफ बसंतसर और अन्य घटनाओं से भी प्रेरणा लेती है। ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट, मजबूत इमोशनल सीन और सनी देओल की दमदार मौजूदगी इसे खास बनाती है।

गैंगस्टर रवि पुजारी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी की 50 लाख की रंगदारी

गैंगस्टर रवि पुजारी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी की 50 लाख की रंगदारीबॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा से जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि पु‍जारी पर 2018 में रेमो और उनकी पत्नी को धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप लगा था।

वसंत पंचमी विशेष : बसंत के पीले रंग में रंगी बॉलीवुड अभिनेत्रियां, देखिए तस्वीरें

वसंत पंचमी विशेष : बसंत के पीले रंग में रंगी बॉलीवुड अभिनेत्रियां, देखिए तस्वीरेंवसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीला रंग विशेष महत्व रखता है, जो ऊर्जा, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में कई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां हैं, जो वसंत पंचमी के मौके पर पीले परिधान में अपनी खूबसूरती और सकारात्मकता का जश्न मनाती हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
