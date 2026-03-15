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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 15 मार्च 2026 (11:59 IST)

इस वजह से परिवार के साथ काम करने से डरते हैं अभय देओल

Abhay Deol birthday
बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल अभिनेताओं में से एक, अभय देओल अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। देओल परिवार की 'मसाला' फिल्मों से अलग, अभय ने हमेशा 'समानांतर सिनेमा' में अपनी एक ऐसी धाक जमाई है कि उन्हें आज के दौर का "पोस्टर बॉय ऑफ इंडी सिनेमा" कहा जाता है।
 
एक्टिंग नहीं, इन 3 प्रोफेशन में था अभय का दिल
अभय देओल का जन्म 15 मार्च 1976 को मुंबई में हुआ था। वह धर्मेंद्र के छोटे भाई और दिग्गज निर्माता-निर्देशक अजीत देओल के बेटे हैं। फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद, अभय कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। उनके दिमाग में तीन अलग करियर विकल्प थे:
 
उन्हें आर्ट में गहरी रुचि थी। वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में दिलचस्पी रखते थे।
पेंटिंग: उन्हें आर्ट में गहरी रुचि थी।
फिलॉसफी: वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में दिलचस्पी रखते थे।
पत्रकारिता: वह दुनिया के सामने सच लाना चाहते थे। 
 
हालांकि, किस्मत उन्हें साल 2005 में इम्तियाज अली की फिल्म 'सोचा न था' के जरिए कैमरे के सामने ले आई और बॉलीवुड को एक 'नेचुरल एक्टर' मिल गया।
 
यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अभय ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह अपने परिवार के बड़ों के साथ काम करने में असहज महसूस करते हैं। उन्होंने कभी तक अपने ताया धर्मेंद्र या कजन सनी और बॉबी देओल के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की है।
 
अभय ने कहा था, मैं अपने ताया और भाइयों के सामने कुछ और हो ही नहीं सकता। उनके सामने किसी किरदार को निभाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं उनके सामने परफॉर्म कैसे कर पाऊंगा। हालांकि, उन्होंने अपने भतीजे करण देओल के साथ फिल्म 'वेल्ले' में काम किया। उनका मानना है कि छोटों के साथ काम करने में उन्हें ज्यादा 'फ्रीडम' महसूस होती है।
 
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभय देओल की नेटवर्थ हैरान करने वाली है। भले ही उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 'कमर्शियल हिट' न रही हों, लेकिन उनके स्मार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो ने उन्हें करोड़ों का मालिक बनाया है। उनकी संपत्ति लगभग 400 करोड़ रुपये के करीब आंकी जाती है, जो उन्हें इंडस्ट्री के सबसे सफल सेलिब्रिटी बिजनेसमेन में से एक बनाती है।
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