प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोपड़ा के रोचक किस्से

kriti sanon in ganpath rise of the hero: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी आगामी फिल्म 'गणपथ - राइज ऑफ द हीरो' के प्रति अपनी अद्भुत प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। 20 अक्टूबर, 2023 को ग्रैंड रिलीज के साथ पूजा एंटरटेनमेंट मनोरंजन की दुनिया में एक नया मानदंड स्थापित करेगा।