रविवार, 9 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

10 November Birthday: आपको 10 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 November Birthday
10 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय
 
आपका जन्मदिन: 10 नवंबर
 
दिनांक 10 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है।
 
आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।
 
आपके लिए खास
 
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
 
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
 
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
मार्टिन लूथर (Martin Luther):  एक जर्मन धर्मशास्त्री, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार (Protestant Reformation) की शुरुआत की थी। उन्हें ईसाई धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है।
 
फ्रेडरिक शिलर (Friedrich Schiller): एक जर्मन कवि, दार्शनिक, चिकित्सक, इतिहासकार और नाटककार। उन्हें जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नाटककारों में से एक माना जाता है।
 
जॉनी मार्क्स (Johnny Marks): अमेरिकी संगीतकार और गीतकार।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 नवंबर, 2025)

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर लिया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफलSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर किया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 10 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 नवंबर, 2025)Today Horoscope Rashifal 09 November 2025: कैसा रहेगा आज 09 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

09 November Birthday: आपको 9 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 November Birthday: आपको 9 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 नवंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 नवंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय09 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए...

Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?

Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?10-16 November 2025 Saptahik Rashifal : नवंबर महीने का नया सप्ताह इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 10 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपका भाग्य....
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com