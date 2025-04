what is special about april born: बसंत ऋतु की मधुर बयार और प्रकृति के नवजीवन के साथ, अप्रैल का महीना एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आता है। और इसी खुशनुमा माहौल में जन्म लेने वाले बच्चे भी कुछ खास खूबियों से भरे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अप्रैल में जन्मे लोग दूसरों से थोड़े अलग क्यों दिखते हैं? उनकी रचनात्मकता, साहस, अंतर्मुखी स्वभाव, दयालुता और नेतृत्व क्षमता उन्हें एक विशेष पहचान दिलाती है। आइए जानते हैं अप्रैल में जन्मे बच्चों की कुछ ऐसी ही दिलचस्प विशेषताओं के बारे में: