Birthday 28 January | 28 जनवरी 2024 : आपका जन्मदिन

Where to stay in Ayodhya: अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। अब लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने लगे हैं। यदि आप अयोध्या जा रहे हैं तो ट्रेन का आने जाने का टिकट भी पहले से ही बुक करा लें। इसी के साथ ही वहां जाने से पहले ही होटल, लॉज या धर्मशाला बुक करवा लें अन्यथा आपको परेशानी उठाना पड़ सकती है।