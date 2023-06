29 मई 2023 : आपका जन्मदिन

vastu astro signs चावल, दूध,नमक और शकर सहित ये 5 चीजें कभी नहीं गिरना चाहिए हाथ से, अशुभ का संकेत है, भूल कर भी इन 5 चीजों को न गिरने दें हाथ से, होगा बड़ा नुकसान inauspicious signs if these 5 things fall down from hand