बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (17:07 IST)

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

2026 BMW S 1000 R launched in India at Rs 19.90 lakh price in india
BMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है। यह बाइक कीमत में होंडा CB1000 हॉर्नेट SP (12.36 लाख रुपए), ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RS (20.39 लाख रुपए) और डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 (24.62 लाख रुपए) को टक्कर देगी।
S 1000 R बाइक का वजन 199 किलो है, जो M स्पोर्ट पैकेज के साथ 196 किलो तक कम हो जाता है। इसका फ्यूल टैंक 16.5 लीटर का है। बाइक कई शानदार फीचर्स के साथ आती है, जैसे LED लाइट्स, हेडलाइट प्रो, M क्विक एक्शन थ्रॉटल और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल। यह सिस्टम तेजी से थ्रॉटल बंद होने या रियर व्हील के फिसलने पर बाइक को स्थिर रखता है।
 
इसके अलावा इसमें तीन राइडिंग मोड्स (रोड, रेन, और डायनामिक) और 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले भी मिलता है।  S 1000 R में वही 999cc इनलाइन-4 लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो अब 170 हॉर्सपावर (पहले से 5hp ज्यादा) और 114Nm टॉर्क देता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। बड़े बदलाव के रूप में इसका नया स्प्लिट-हेडलाइट डिजाइन, जो इसे S 1000 RR सुपरस्पोर्ट बाइक के और करीब लाता है। Edited by : Sudhir Sharma
Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शन

Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शनमारुति सुजुकी इंडिया के नए एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) की बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी और कंपनी ने शुरुआती कीमत 10,49,900 रुपए रखी है। विक्टोरिस को 21 संस्करणों और 10 रंगों में पेश किया गया है जिनमें तीन डुएल टोन और सात सिंगल टोन रंग हैं।

6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दाम

6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दामवस्तु एवं सेवा कर (GST) में वाहनों पर कर में कटौती के बाद फोर्स मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 6.81 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि ट्रैवलर मॉडल के विभिन्न संस्करणों की कीमत 1.18 लाख रुपए से 4.52 लाख रुपए तक कम की गई है। ट्रैक्स के दाम 2.54 लाख रुपए से 3.21 लाख तक और मोनोबस के 2.25 लाख रुपए से 2.66 लाख रुपए तक कम किए गए हैं।

royal enfield classic 350 कितनी सस्ती होगी, GST का कीमतों पर कितना होगा असर, क्या नए दाम का हो गया ऐलान

royal enfield classic 350 कितनी सस्ती होगी, GST का कीमतों पर कितना होगा असर, क्या नए दाम का हो गया ऐलानGST पर राहत के ऐलान के बाद से ही ऑटोमोबाइल्स कंपनियां वाहनों के दामों में कटौती कर रही है। रॉयल एनफील्ड (royal enfield) बाइक्स पर जीएसटी का असर कितना होगा। इसे लेकर लोगों में सवाल पैदा हो रहे हैं। रॉयल एनफ़ील्ड ने ऐलान किया है कि कंपनी भारत में अपने सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देगी।

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणितऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मारुति सुजुकी की पॉपुलर कारें अब और किफायती होने जा रही हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनी के कई मॉडल्स की कीमतों पर 8.5 प्रतिशत तक की कमी होगी।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
