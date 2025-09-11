royal enfield classic 350 कितनी सस्ती होगी, GST का कीमतों पर कितना होगा असर, क्या नए दाम का हो गया ऐलान क्लासिक 350, हंटर 350 और बुलेट 350 होंगी सस्ती, 450cc और 650cc रेंज होगी महंगी



ALSO READ: Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित रॉयल एनफ़ील्ड ने ऐलान किया है कि कंपनी भारत में अपने सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देगी। इसका असर खासतौर पर Hunter 350, Bullet 350, Classic 350 और Goan Classic 350 जैसे मॉडल्स पर होगा।

हालांकि कंपनी ने नई कीमतों का खुलासा अभी नहीं किया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी स्लैब के साथ कीमतों का ऐलान किया जाएगा।



जानिए क्या है स्लैब

350cc तक की बाइक्स : अब 28% की जगह सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। 350cc से ऊपर की बाइक्स : अब इन पर 40% टैक्स (28% + 12% वृद्धि) लगाया जाएगा। इस बदलाव के बाद जहां Hunter 350, Classic 350 और Bullet 350 जैसी लोकप्रिय बाइक्स की कीमत घटेगी, वहीं Himalayan 450, Guerilla 450 और पूरी 650cc रेंज की कीमतें बढ़ेंगी। Edited by : Sudhir Sharma