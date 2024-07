What Is Benching Concept In Relationship : कहते हैं जोड़ियां तो ऊपरवाला बनाता है। पहले परिवार की सहमति से एक लड़का और लड़की की शादी होती थी। लेकिन वक्त के साथ रिश्तों के मायने भी बदलते जा रहे हैं। आज कपल्स रिश्तेदारों की वजह से नहीं बल्कि डेटिंग ऐप्स के जरिए मुलाकात कर रहे हैं। आज की जनरेशन जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से रिश्तों के मायने को भी बदलती जा रही है। आज के जमाने के लड़के-लड़कियां सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड और फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स जैसे टर्म्स पर रिश्ते बनाते हैं और लाइफ को जीते हैं।