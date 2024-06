How To Use Banana and Milk Powder Face Mask: बिजी लाइफस्टाइल के कारण त्वचा की रोज देखभाल करना मुश्किल होता है। स्किन की सही देख रेख ना होने से स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यह चेहरे पर डार्क स्पॉट्स होने का कारण भी बन सकता है। डार्क स्पॉट्स चेहरे पर काले और भूरे धब्बे होते हैं। इसके कारण त्वचा की रौनक भी कम हो जाती है। ऐसे में आप केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्ताह में दो बार यह फेस मास्क लगाने से आपके डार्क स्पॉट्स कम होने लगेंगे। इससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार भी बना रहेगा। आइये इस लेख में जानें केले और मिल्क पाउडर का फेस मास्क कैसे बनाएं।