How to Look Beautiful: बिना मेकअप के दिखना है सुंदर? अभी नोट कर लें ये 5 टिप्स

Beauty Tips : सुंदर दिखना किसे नहीं पसंद होता है? हर कोई नैचुरली सुंदर दिखना चाहता है। लेकिन कई लोग सुंदर दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। सही ढंग से मेकअप करना एक कला है लेकिन कई लोग प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक क्रीम सुंदर नहीं बना सकती है। सुंदर दिखना यानी खुद के फेस फीचर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना। साथ ही एक हेल्दी स्किन आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है।

सुंदर दिखना किसे नहीं पसंद होता है? हर कोई नैचुरली सुंदर दिखना चाहता है। लेकिन कई लोग सुंदर दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। सही ढंग से मेकअप करना एक कला है लेकिन कई लोग प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक क्रीम सुंदर नहीं बना सकती है। सुंदर दिखना यानी खुद के फेस फीचर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना। साथ ही एक हेल्दी स्किन आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है। इसके अलावा आप सिर्फ कुछ इंस्टेंट टिप्स की मदद से सुंदर नहीं दिख सकते हैं। सुंदर दिखने के लिए आपको नियमित रूप से अच्छी आदतों को अपनाना होगा (How to Look Good without Makeup)। इन आदतों की मदद से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। खुद की स्किन को हेल्दी बनाने के लिए सिर्फ कॉस्मेटिक काफी नहीं हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप खुद को सुंदर रख सकते हैं (Beauty Tips for Face)...

1. हेल्दी डाइट : स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करें। फ़ास्ट फूड के सेवन से आपकी त्वचा और शरीर, दोनों को ही नुकसान होगा। आप डाइट में पालक, चुकंदर, बीन्स, गाजर जैसी सब्जियां शामिल करें। साथ ही कीवी, पपीता, अनार, सेब जैसे फल स्किन के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इनके नियमित सेवन से स्किन ग्लो करने लगेगी। 2. पर्याप्त पानी पिएं : हेल्दी डाइट के साथ पर्याप्त पानी पीना भी ज़रूरी है। पानी आपके शरीर और त्वचा को हाइड्रेट रखता है। साथ ही ड्राई स्किन, त्वचा में खुजली, त्वचा का काला पड़ने जैसी समस्या होने का कारण कम पानी पीना ही है। आप दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीने की कोशिश करें। पर्याप्त पानी से आपका डाइजेशन बेहतर होगा जिससे शरीर से दूषित पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाएंगे।

3. अच्छी नींद लें : अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम सोते हैं तो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण से आपकी त्वचा में एक्ने, डार्क सर्कल और झुर्रियों जैसी समस्या होने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बेहतर नींद लेते हैं तो आपकी स्किन भी बेहतर नज़र आती है। इसलिए पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें।

4. नियमित स्किनकेयर : कई बार आप मुंह धोना भी भूल जाते होंगे या मुंह धोने के बाद सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगते होंगे। नियमित रूप से सही स्किनकेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप स्किनकेयर प्रोडक्ट कम ही चुनें लेकिन अपनी स्किन के अनुसार चुनें। साथ ही अच्छे स्किनकेयर प्रोडक्ट बेहतर रिजल्ट देने में मदद करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद या रातों-रात आपकी स्किन नहीं चमकती है। आपको नियमित रूप से स्किन केयर करना चाहिए।

5. सनस्क्रीन लगाएं : आप माने या न माने लेकिन सनस्क्रीन की मदद से आप अपनी त्वचा को काफी हद्द तक बेहतर कर सकते हैं। सूरज की किरणों के कारण हमारी स्किन काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। इस कारण से सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। नियमित सनस्क्रीन के इस्तेमाल से आप अपने स्किन टोन को बेहतर बना सकते हैं।