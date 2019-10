हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा: कभी निशाने पर थे अब बीजेपी के 'संकटमोचक'

गोपाल कांडा ने सिरसा से चुनाव जीता है। वो हरियाणा लोकहित पार्टी से मैदान में थे। उनके सुर्खियों में आने की वजह दरअसल हरियाणा विधानसभा में बने समीकरण हैं। महाराष्ट्र में तो भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया लेकिन हरियाणा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया।

हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। पांच साल से सत्ता में बैठी बीजेपी 40 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई है। ऐसे में उसे दोबारा सरकार बनाने के लिए छह और विधायकों की ज़रूरत है। बीजेपी को जिस नए विधायक ने सबसे पहले अपना समर्थन पेश किया है वो हैं गोपाल कांडा।

Delhi: Haryana Lokhit Party leader Gopal Kanda, winning candidate from Sirsa (Haryana) assembly constituency, leaves from the residence of Working President, J P Nadda, after meeting him. Haryana Lokhit Party has secured 1 seat in #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/hqCtLKwnaR