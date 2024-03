When is Holika Dahan in 2024: होलिका दहन के पूर्व 8 दिन का होलाष्टक लगता है। आठवें दिन होलिका दहन रहता है। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन होली मनाई जाती है जिसे धुरेंडी कहते हैं। इसके बाद पांचवें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। होलिका दहन फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च को होगा और 25 मार्च 2024 को धुलैंडी रहेगी।