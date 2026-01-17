Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 जनवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 19 January horoscope in Hindi 2026 : करियर : आज आपके काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
लव : प्रेम जीवन में कुछ बातों को लेकर समझौता करना होगा।
धन : वित्तीय स्थिति में थोड़ी उतार-चढ़ाव हो सकती है।
स्वास्थ्य : आपको हल्की थकान महसूस हो सकती है, आराम करना जरूरी है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर : कार्यक्षेत्र में नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, जो आपके करियर में वृद्धि करेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में संचार में सुधार होगा।
धन : पैसे के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है।
स्वास्थ्य : आज शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है।
उपाय : आपके जीवन में समृद्धि हेतु गाय को चारा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर : कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए प्रयास सराहे जाएंगे।
लव : आज के दिन प्रेम संबंधों में बातचीत करने से स्थिति सुधरेगी।
धन : आज अनावश्यक फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य : आज ध्यान और योग से राहत मिलेगी।
उपाय : पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर : कार्यक्षेत्र में ध्यान और मेहनत से काम करें।
लव : प्रेमी-प्रेमिका के साथ समय बिताने के लिए यह अच्छा दिन है।
धन : धन आज योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें।
उपाय : हर मंगलवार को मसूर दान करें, इससे शुभ फल प्राप्त होंगे।
5. सिंह (Leo)
करियर : कार्य में कुछ नई दिशा की ओर संकेत मिल सकते हैं।
लव : प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन : वित्तीय मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहें।
स्वास्थ्य : अधिक काम से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय : हनुमान जी की पूजा करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर : आप कार्यस्थल की समस्या का समाधान ढूंढने में सफल होंगे।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी बातचीत की आवश्यकता हो सकती है।
धन : रुपये के निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं।
स्वास्थ्य : थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर : कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव : प्रेम में समझ और सहयोग की भावना बढ़ेगी।
धन : वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय : पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर : कार्यस्थल पर कुछ बदलाव आपको अच्छा लाभ देंगे।
लव : रिश्तों में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है।
धन : धन संबंधी मामलों में अच्छे निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य : थकान और मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय : शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें, इससे कष्ट कम होंगे।
9. धनु (Sagittarius)
करियर : कार्यस्थल पर अपने काम में आपको एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन हो सकती है।
धन : आज अचानक कुछ अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान करना फायदेमंद रहेगा।
उपाय : लाल पुष्प देवी मंदिर में अर्पित करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर : कार्यस्थल पर स्थिति को संभालने में कठिनाई हो सकती है, संयम रखें।
लव : आपका साथी आपको बेहतर तरीके से समझेगा।
धन : धन संबंधी मामलों में बेहतर परिणाम मिलेंगे।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम करें।
उपाय : पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर : करियर संबंधी समस्या का आप जल्दी ही समाधान पा लेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन : आज वित्तीय मामलों में चतुराई से काम लें।
स्वास्थ्य : शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय : सफेद रंग की वस्तु का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर : करियर के क्षेत्र में आप नई जिम्मेदारी ले सकते हैं।
लव : प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन : वित्तीय मामलों में बदलाव हो सकता है, कुछ समय सतर्क रहें।
स्वास्थ्य : मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।