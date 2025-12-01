Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 03 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 03 December 2025: करियर : नौकरी कर रहे जातकों को आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे।

लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी, साथी के साथ सामंजस्य रहेगा।

धन : कारोबार में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य : अधिक शुगर का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है।

वृष (Taurus)

करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं।

लव : प्रेम संबंधों में किसी दूसरे के कारण थोड़ी सी दूरी हो सकती है।

धन : इस समय किसी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे कार्य और मेहनत का फल मिलेगा।

लव : प्रेम संबंधों में कुछ नया करने का अच्छा अवसर मिलेगा।

धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य : रोजाना व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।

कर्क (Cancer)

करियर : कारोबार में कठिनाईयों का सामना करेंगे, धैर्य रखें।

लव : प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं।

धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा।

उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।

सिंह (Leo)



करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

लव : प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है।

धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।

उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर : कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारी पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

लव : प्रेम जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

धन : कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे।

तुला (Libra)

करियर : कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव : प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे।

उपाय : पूजन में तांबे के बर्तन का उपयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नया अलग हटकर करने का अवसर मिलेगा।

लव : प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ाकर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखेंगे।।

धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा।

उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

स्वास्थ्य : माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें।

धनु (Sagittarius)

करियर : कार्यक्षेत्र में आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफल होंगे।

लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा।

धन : व्यापार में सफलता के अच्छे संकेत हैं।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

लव : आपसी समझ से रिश्ते और मजबूत होंगे।

धन : परिवार में कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सावधान रहें।

स्वास्थ्य : आज शारीरिक रूप से फिट बने रहेंगे।

उपाय : पक्षियों हेतु खाने की चीजें पेड़ के नीचे रखें।

कुम्भ (Aquarius)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार कार्य में लाभकारी साबित होंगे।

लव : आज पार्टनर के साथ समय बिताएं और रिश्ते को और मजबूत करें।

धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर काबू रखें और बचत करें।

स्वास्थ्य : तनाव से दूर रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है।

उपाय : शहद का सेवन करें।

मीन (Pisces)

करियर : नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी।

लव : प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

धन : कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।