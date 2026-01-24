मंगलवार, 27 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की फोटो
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 25 January 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, साथी से खुलकर बात करें।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरी में स्थिरता रहेगी, व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी, परिवार का सहयोग मिलेगा।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नई नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: अचानक खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से परेशानी हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी।
लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।
धन: धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 
तुला (Libra)
 
करियर: साझेदारी में लाभ के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।
धन: आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: यात्रा से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: आज केले के पेड़ की पूजा करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन के रिश्तों में गंभीरता आएगी।
धन: धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।
उपाय: गरीबों को दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: परिवारजन तथा प्रे‍म संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
