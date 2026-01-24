Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 25 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 January 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, साथी से खुलकर बात करें।

धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में स्थिरता रहेगी, व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी, परिवार का सहयोग मिलेगा।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नई नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।

धन: अचानक खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से परेशानी हो सकती है।

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: निवेश से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी।

लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।

धन: धन की बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी में लाभ के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।

धन: आय में वृद्धि संभव है।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

लव: रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: यात्रा से लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: आज केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन के रिश्तों में गंभीरता आएगी।

धन: धन संचय के योग हैं।

स्वास्थ्य: हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी।

धन: खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: पानी अधिक पिएं।

उपाय: गरीबों को दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: परिवारजन तथा प्रे‍म संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

धन: धन लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।