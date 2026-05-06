Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 07 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 07 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, संवाद बेहतर होगा।

धन: आमदनी में सुधार के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, जल्दबाजी से बचें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी और बिजनेस में स्थिरता रहेगी।

लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

धन: धन संचय का योग है।

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें।

उपाय: लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से उन्नति के योग हैं।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में गंभीरता आएगी।

धन: रुपये के निवेश से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कारोबार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा को नेतृत्व क्षमता से लाभ होगा।

लव: रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा।

धन: सोच-समझकर निवेश करें।

स्वास्थ्य: आज नींद पूरी लें।

तुला (Libra)

करियर: करियर के प्रोजेक्ट या व्यापार में साझेदारी में लाभ मिलेगा।

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें।

उपाय: माता दुर्गा का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

धन: खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें।

उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: यात्रा और शिक्षा से लाभ होगा।

लव: प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: व्यायाम लाभदायक रहेगा।

उपाय: केले के पेड़ को जल दें।

मकर (Capricorn)

करियर: कारोबार तथा नौकरी में नई योजनाएं बनेंगी, सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी।

धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधान रहें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नई तकनीक और विचारों से लाभ होगा।

लव: मित्रता प्रेम में बदल सकती है।

धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: तनाव से बचें।

उपाय: शिव जी को नीले फूल अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: कारोबार के गोपनीय कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमीजन भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें।