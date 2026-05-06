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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

तस्वीर में दैनिक राशिफल 2026 के बारे में मैसेज तथा 12 राशियों का चित्र

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 07 May 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, संवाद बेहतर होगा।
धन: आमदनी में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, जल्दबाजी से बचें।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी और बिजनेस में स्थिरता रहेगी।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
धन: धन संचय का योग है।
स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से उन्नति के योग हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में गंभीरता आएगी।
धन: रुपये के निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: कारोबार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरीपेशा को नेतृत्व क्षमता से लाभ होगा।
लव: रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरीपेशा के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा।
धन: सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: आज नींद पूरी लें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: करियर के प्रोजेक्ट या व्यापार में साझेदारी में लाभ मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से बचें।
उपाय: माता दुर्गा का ध्यान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
धन: खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें।
उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: यात्रा और शिक्षा से लाभ होगा।
लव: प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: केले के पेड़ को जल दें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: कारोबार तथा नौकरी में नई योजनाएं बनेंगी, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है, सावधान रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर नई तकनीक और विचारों से लाभ होगा।
लव: मित्रता प्रेम में बदल सकती है।
धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: तनाव से बचें।
उपाय: शिव जी को नीले फूल अर्पित करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कारोबार के गोपनीय कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमीजन भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें।
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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