मंगलवार, 5 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 05 May horoscope in Hindi 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

इमेज कैप्शन में जामुनी रंगों से बनी 12 राशियों की इमेज के साथ दैनिक राशिफल 2026 का चित्र

1. मेष (Aries)

Today Rashifal 05 May 2026 | करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। 
लव: पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे पर सुलह हो सकती है। 
धन: ऑनलाइन निवेश में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। 
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। 
धन: संपत्ति से जुड़े पुराने मामले हल होंगे।
स्वास्थ्य: आज खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें या दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में आपके सुझावों की सराहना होगी।
लव: दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। 
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। 
धन: बचत की योजना पर काम करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज समय अनुकूल है। 
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। 
धन: निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा को कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। 
धन: लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें। 
स्वास्थ्य: कंधे या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: गाय को ताजी हरी घास खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 
धन: सुख-साधनों पर खर्च बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: शुगर के मरीजों को अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना चाहिए।
उपाय: किसी मंदिर में इत्र या सुगंधित वस्तु भेंट करें।ALSO READ: शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर: 5 राशियों पर मंडरा रहा खतरा, बचने के लिए करें ये 3 उपाय
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा। 
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें। 
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को पदोन्नति के योग हैं।
लव: रिश्तों में नयापन लाने के लिए पार्टनर को गिफ्ट दें। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। 
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। 
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी में संयम बनाए रखें।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान रहेगी। 
उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आईटी में कार्यरत लोगों को विदेश से लाभ संभव है।
लव: किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या कमजोरी महसूस हो सकती है। 
उपाय: जरूरतमंदों को कंबल या काले तिल दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की चर्चा होगी।
लव: प्रेमी के साथ सुखद समय बीतेगा। 
धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: गले या फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वास्तु अलर्ट: क्या आपका बेडरूम किचन के ठीक ऊपर है? संभल जाइए, वरना...

वास्तु अलर्ट: क्या आपका बेडरूम किचन के ठीक ऊपर है? संभल जाइए, वरना...वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की बनावट का हमारे जीवन पर ग्रहों से भी गहरा असर पड़ता है। अगर घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो परेशानियाँ एक के बाद एक दस्तक देती रहती हैं। विशेष रूप से, किचन के ऊपर बेडरूम का होना एक बड़ा 'रेड फ्लैग' है।

मेष राशि में बुध का गोचर: 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, जानें किसकी बदलेगी किस्मत

मेष राशि में बुध का गोचर: 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, जानें किसकी बदलेगी किस्मतMercury Transit in Aries: ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं! 30 अप्रैल 2026 की अलसुबह (06:38 AM) बुध महाराज शनि के साये से मुक्त होकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यहाँ वे सूर्य और मंगल के साथ मिलकर एक शक्तिशाली युति बनाएंगे। संचार, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध का यह गोचर आपकी राशि पर क्या रंग खिलाएगा?

Jyeshtha month festivals 2026: ज्येष्ठ माह के व्रत एवं त्योहार की लिस्ट

Jyeshtha month festivals 2026: ज्येष्ठ माह के व्रत एवं त्योहार की लिस्टJyeshtha festivals n puja dates 2026: ज्येष्ठ मास हिन्दू पंचांग का तीसरा महीना है, जो आम तौर पर मई-जून के बीच आता है। इसे वर्ष का पहला ग्रीष्म मास या गर्मियों का महीना भी माना जाता है। इस महीने का धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक महत्व बहुत है। इस माह में कई व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, नारद जयंती, गंगा दशहरा आदि। आइए यहां जानते हैं ज्येष्ठ माह के त्योहारों के बारे में...

वट सावित्री व्रत 2026: कब रखें व्रत? जानें 5 अनसुनी और रहस्यमयी बातें

वट सावित्री व्रत 2026: कब रखें व्रत? जानें 5 अनसुनी और रहस्यमयी बातेंvat savitri vrat kab hai 2026: पूर्णिमान्त कैलेण्डर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाता है, जिस दिन शनि जयन्ती भी होती है। अमान्त कैलेण्डर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इस बार यह व्रत पहले 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा और दूसरा व्रत 29 जून सोमवार के दिन रखा जाएगा।

May Monthly Horoscope 2026: मई राशिफल: ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत और बढ़ेगा बैंक बैलेंस!

May Monthly Horoscope 2026: मई राशिफल: ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत और बढ़ेगा बैंक बैलेंस!Monthly horoscope May 2026: मई 2026 का महीना सभी राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने ग्रह और नक्षत्र की चाल आपकी नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, प्रेम और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। चाहे आप करियर में उन्नति के अवसर तलाश रहे हों या अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हों, मई 2026 मासिक राशिफल आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा...

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मई, 2026)Today Horoscope Rashifal 05 May 2026: कैसा रहेगा आज 05 मई 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

05 May Birthday: आपको 5 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 May Birthday: आपको 5 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!05 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 05 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 05 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 मई, 2026 का विशेष पंचांग...

पश्चिम बंगाल जीत के बाद नई भविष्यवाणी: क्या बांग्लादेश से बढ़ेगा विवाद, जानिए 3 संकेत

पश्चिम बंगाल जीत के बाद नई भविष्यवाणी: क्या बांग्लादेश से बढ़ेगा विवाद, जानिए 3 संकेतपश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। इसी के साथ ही यह भी कहा था कि पश्‍चिम बंगाल की भाजपा सरकार को आने वाले ढाई वर्षों तक राज्य की शासन व्यवस्था को सुधारने के साथ की कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान उसे अंतरराष्ट्रीय साजिश को भी झेलना होगा। चीन के सहयोग से अब बांग्लादेश भारत के पश्‍चिम बंगाल में बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी करेगा। इसके लिए सरकार को अभी से तैयारी करके रखने की जरूरत होगी।

Ekdant Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, और मह‍त्व

Ekdant Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, और मह‍त्वJyeshtha Krishna Chaturthi Muhurat : संकष्टी चतुर्थी हर महीने का वह पावन दिन है जब भगवान गणेश की विशेष आराधना की जाती है। यह दिन विशेष रूप से एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहलाता है क्योंकि भगवान गणेश को एकदंत यानी एक दांत वाले के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस दिन की पूजा और व्रत करने से सभी संकट, बाधाएं और विघ्न दूर होते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com