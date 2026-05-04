Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 05 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Rashifal 05 May 2026 | करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।

लव: पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे पर सुलह हो सकती है।

धन: ऑनलाइन निवेश में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।

धन: संपत्ति से जुड़े पुराने मामले हल होंगे।

स्वास्थ्य: आज खान-पान संतुलित रखें।

उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें या दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में आपके सुझावों की सराहना होगी।

लव: दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें।

लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: बचत की योजना पर काम करना फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज समय अनुकूल है।

लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है।

धन: निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा को कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा।

लव: प्रेमी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा।

धन: लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: कंधे या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: गाय को ताजी हरी घास खिलाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर हो सकता है।

लव: पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

धन: सुख-साधनों पर खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: शुगर के मरीजों को अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना चाहिए।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें।

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को पदोन्नति के योग हैं।

लव: रिश्तों में नयापन लाने के लिए पार्टनर को गिफ्ट दें।

धन: भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी में संयम बनाए रखें।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान रहेगी।

उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आईटी में कार्यरत लोगों को विदेश से लाभ संभव है।

लव: किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या कमजोरी महसूस हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंदों को कंबल या काले तिल दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की चर्चा होगी।

लव: प्रेमी के साथ सुखद समय बीतेगा।

धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य: गले या फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है।