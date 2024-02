Mangal Gochar: ग्रहों के सेनापति मंगल का शनि की मकर राशि में गोचर से 3 राशियों को मिलेगा फायदा

Transit of Mars in Capricorn: मंगल चतुर्थ भाव या राशि में नीच और और दशम भाव या राशि में उच्च का होता है। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। मंगल का शनि की मकर राशि में गोचर (Mangal Gochar in Makar Rashi) होने से जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल ग्रह के इस राशि परिवर्तन से तीन राशियों को जबरदस्त फायदा होने वाला है।

मेष राशि: आपके लिए 10वें भाव में मंगल का गोचर अत्यंत ही शुभ है जिसके चलते नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो कारोबार में उन्नति होगी। व्यापार का विस्तार होगा और अच्‍छा लाभ कमाने में कामयाब होंगे। मेष राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है

धनु राशि: आपकी राशि के दूसरे भाव में इस मंगल का गोचर अचानक से धन लाभ दे सकता है। वाणी के प्रभाव से सफलता मिलेगी। नौकरी में बड़े और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलेगा। सभी इच्छाएं पूर्ण होने के साथ ही व्यवसाय में कोई अटका या फंसा रुपया है तो फिर से मिल सकता है।

मकर राशि : आपकी ही राशि में मंगल का गोचर (Mangal Gochar in Makar Rashi) आपके व्यक्तित्व में जोश भर देगा। आपका आत्मविश्‍वास बढ़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ आप उन्नति करेंगे। लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। साझेदारी के व्यापार में लाभ होगा और नौकरीपेशा है तो वेतनवृद्धि के योग बनेंगे।