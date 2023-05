29 जनवरी 2023 का राशिफल | मेष से मीन, जानिए 12 राशियों का आज का भविष्यफल

Name of Moon in Hindi चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा 111 नाम के जप से श्री चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। कुंडली के चंद्र दोष समाप्त होते हैं और चंद्र से संबंधित बीमारी में भी लाभ मिलता है। मन का विश्वास बढ़ाने में भी यह नाम कारगर है क्योंकि चंद्र मन का कारक ग्रह है। स्नेह, सुख, शांति, सेहत, सफलता और धन के लिए ग्रहण के दौरान पढ़ने के लिए प्रस्तुत है श्री चंद्र देव के 111 नाम :