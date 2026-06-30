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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

A photo of a beautifully decorated Kalash associated with the auspicious time and worship ritual

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 01 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 1 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 2,000 साल पुरानी कार्ला गुफाओं में बड़ा रहस्य, सिंह स्तंभ के नीचे मिली गुप्त गुफा
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
1 जुलाई 2026, बुधवार का पंचांग, और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो रही है और आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा (एकम) तिथि है।
 

आज का मुख्य पंचांग (1 जुलाई 2026)

दिन/वार: बुधवार
 
मास: आषाढ़- (Ashadha) कृष्ण पक्ष की शुरुआत
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: प्रतिपदा / एकम तिथि सुबह 07:34 तक, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
 
नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 06:53 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र।
 
योग: ऐंद्र योग दोपहर 04:02 तक, इसके बाद वैधृति योग।
 
चंद्र राशि: धनु (Sagittarius) दोपहर 12:47 तक, इसके बाद मकर राशि (Capricorn)।
 
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
 
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:27
 
सूर्यास्त: शाम 07:23
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

बुधवार के दिन नए व्यापार, लेनदेन या धार्मिक कार्यों की शुरुआत के लिए नीचे दिए गए समय का उपयोग कर सकते हैं:
 
अभिजीत मुहूर्त: बुधवार के दिन सामान्यतः अभिजीत मुहूर्त को प्राथमिकता नहीं दी जाती, लेकिन सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 का समय सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त है।
 
अमृत काल: रात 11:43 से 01:15 (2 जुलाई की सुबह) तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:26 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:33 तक।
 

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय के दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए:
 
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): दोपहर 12:25 से 02:09 तक। (इस काल में शुभ कार्यों की शुरुआत वर्जित है)
 
यमगण्ड काल: सुबह 07:11 से 08:56 तक।
 
दिशाशूल: बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर निकलें।
 
आज के विशेष राष्ट्रीय दिवस: राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, सी. ए. दिवस।ALSO READ: शुक्र का सिंह राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर, करें ये आसान उपाय
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