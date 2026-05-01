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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित फोटो में नारियल, कलश और फूलों के साथ सजी हुई थाली का चित्र

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 02 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: वट सावित्री व्रत 2026: कब रखें व्रत? जानें 5 अनसुनी और रहस्यमयी बातें
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
2 मई 2026, शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 

2 मई 2026: आज का पंचांग

तिथि: पूर्णिमा - सुबह 10:48 एएम तक, उसके बाद ज्येष्ठ मास (कृष्ण पक्ष) की प्रतिपदा।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष समाप्त), ज्येष्ठ प्रारंभ।
 
वार: शनिवार।
 
नक्षत्र: विशाखा - सुबह 04:32 एएम (2 मई) तक, उसके बाद अनुराधा (अगले दिन सुबह 02:56 एएम तक)।
 
योग: वरीयान - रात 01:43 एएम (3 मई) तक, उसके बाद परिघ।
 
करण: बव - सुबह 10:48 एएम तक, फिर बालव।
 
चंद्र राशि: वृश्चिक (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:37 एएम से 12:30 पीएम
विजय मुहूर्त- 02:14 पीएम से 03:07 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-03:58 एएम से 04:46 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-09:02 एएम से 10:39 एएम
यमगण्ड- 01:54 पीएम से 03:31 पीएम
गुलिक काल-05:47 एएम से 07:24 एएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

 
ज्येष्ठ मास का प्रारंभ: आज से हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने 'ज्येष्ठ' की शुरुआत हो रही है। इस महीने में हनुमान जी और सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी होती है।
 
अनुराधा नक्षत्र और शनिवार: शनिवार के दिन अनुराधा नक्षत्र का होना 'सिद्धि योग' जैसा फल देता है। यह शनि देव की शांति और साधना के लिए उत्तम है।
 
आज का विशेष उपाय: आज पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और सात परिक्रमा करें। शाम को शनि देव के सम्मुख तिल के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: फलोदी की नई भविष्‍यवाणी में खिसक रही ममता बनर्जी की सरकार, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद क्‍यों बदला अनुमान
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