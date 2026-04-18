Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 अप्रैल 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
20 अप्रैल 2026, सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे, जो मानसिक शांति के लिए बहुत शुभ है।
20 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: तृतीया - रात 04:22 एएम (21 अप्रैल) तक, उसके बाद चतुर्थी।
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
वार: सोमवार।
नक्षत्र: कृत्तिका - दोपहर 12:02 पीएम तक, उसके बाद रोहिणी।
योग: सौभाग्य - रात 03:26 एएम (21 अप्रैल) तक, उसके बाद शोभन।
करण: तैतिल - दोपहर 03:39 पीएम तक, फिर गर।
चंद्र राशि: वृषभ (पूरा दिन-रात)।
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:41 एएम से 12:33 पीएम
विजय मुहूर्त 02:15 पीएम से 03:06 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:10 एएम से 04:58 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-07:33 एएम से 09:09 एएम
यमगण्ड- 10:45 एएम से 12:21 पीएम
गुलिक काल-01:57 पीएम से 03:33 पीएम
आज के मुख्य उत्सव और महत्व:
सोमवार और रोहिणी नक्षत्र: आज सोमवार का दिन है और दोपहर के बाद 'रोहिणी' नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा का अपनी प्रिय राशि (वृषभ) और प्रिय नक्षत्र (रोहिणी) में होना एक अत्यंत शुभ योग बनाता है। यह समय कला, कृषि और रचनात्मक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है।
वैशाख तृतीया: आज की तृतीया तिथि सौभाग्य प्रदान करने वाली है।
उच्च का चंद्रमा: वृषभ राशि में चंद्रमा के होने से आज लोगों का मन शांत और स्थिर रहेगा। माता पक्ष से सहयोग मिलने के प्रबल योग हैं।
सौभाग्य योग: आज 'सौभाग्य' नामक योग बन रहा है, जो वैवाहिक जीवन में मधुरता और अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सहायक होता है।