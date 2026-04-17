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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (17:08 IST)

भगवान परशुराम के बारे में 13 अनसुने तथ्य, जानकर रह जाएंगे हैरान

Lord Parashurama standing on the battlefield in the image.
वैशाख माह के शुक्ल पक्ष यानी अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्मोत्वस मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 2 दिन है- 19 अप्रैल और 20 अप्रैल 2026। उदयातिथि से 20 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी। भगवान परशुराम के बारे में पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसे तथ्य छिपे हैं, जो सामान्य चर्चाओं में कम ही सुनने को मिलते हैं। यहाँ उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने और अद्भुत रहस्य दिए गए हैं।
 

1. वे 'चिरंजीवी' हैं (आज भी जीवित हैं)

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सात महापुरुषों को 'चिरंजीवी' होने का वरदान प्राप्त है। परशुराम जी उन्हीं में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर निवास करेंगे और जब भगवान विष्णु का 'कल्कि अवतार' होगा, तब परशुराम जी ही उन्हें अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा (गुरु के रूप में) देंगे।
 

2. उनका वास्तविक नाम नहीं था परशुराम 

जन्म के समय उनका नाम 'राम' रखा गया था। चूँकि वे महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, इसलिए उन्हें 'जामदग्न्य' भी कहा जाता था। जब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य कुल्हाड़ी (परशु) भेंट की। उस 'परशु' को धारण करने के कारण उनका नाम 'परशुराम' पड़ा।
 

3. एक अनोखा 'परशुराम कुंड'

अरुणाचल प्रदेश में 'परशुराम कुंड' नाम का एक तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि अपनी माता का वध करने के बाद (पिता की आज्ञा पर), परशुराम जी का फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। उन्होंने इस कुंड के पानी में अपना हाथ धोया, तब जाकर वह फरसा अलग हुआ। आज भी यहाँ हज़ारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
 

4. केरल और कोंकण के रचयिता

दक्षिण भारत की लोककथाओं के अनुसार, परशुराम जी ने ही केरल, कोंकण और तटीय कर्नाटक की भूमि को समुद्र से निकाला था। कहा जाता है कि उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका, जिससे समुद्र पीछे हट गया और उपजाऊ भूमि प्रकट हुई। इसलिए उन्हें इस क्षेत्र का संरक्षक देवता माना जाता है। मान्यता अनुसार परशुराम जी ने हैहयवंशी क्षत्रियों से धरती को जीतकर दान कर दी थी। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वे सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे। वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। जहां तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा, वहीं तक समुद्र का जल सूख कर पृथ्वी बन जाएगी। वह सब पृथ्वी तुम्हारी ही होगी। परशुराम जी के ऐसा करते पर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनको समुद्र में मिली, उसी को वर्तमान को केरल कहते हैं। 
 

5. ओणम और परशुराम

परशुरामजी ने सर्वप्रथज्ञ इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। कहते हैं कि वह मंदिर आज भी 'तिरूक्ककर अप्पण' के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी, उस दिन को 'ओणम' का त्योहार मनाया जाता है।
 

6. मार्शल आर्ट्स के जनक

ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में से एक, 'कलारीपयट्टू' (Kalaripayattu), का श्रेय भगवान परशुराम को दिया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने ही उत्तर कलारी की स्थापना की और इस कला को ऋषियों व योद्धाओं को सिखाया ताकि वे अपनी और धर्म की रक्षा कर सकें। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इसके जन्मदाता श्रीकृष्‍ण हैं।
 

7. परशुराम और गणेश जी का युद्ध

एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश गए, तो बाल गणेश ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने फरसे से प्रहार किया। गणेश जी जानते थे कि यह फरसा उनके पिता (शिव) ने दिया है, इसलिए उन्होंने उसका सम्मान करते हुए अपना एक दाँत कटवा लिया। इसी के बाद गणेश जी 'एकदंत' कहलाए।
 

8. भीष्म और कर्ण के गुरु

वे केवल शस्त्र चलाने वाले योद्धा ही नहीं, बल्कि महान शिक्षक भी थे। महाभारत के तीन सबसे शक्तिशाली योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने अस्त्र विद्या की शिक्षा परशुराम जी से ही प्राप्त की थी। हालांकि, कर्ण ने अपनी पहचान छुपाकर शिक्षा ली थी, जिसके कारण परशुराम जी ने उसे अंत समय में विद्या भूल जाने का श्राप दिया था।
 

9. श्री राम को अपनी शक्ति सौंपना

रामायण के एक प्रसंग (सीता स्वयंवर के बाद) में जब परशुराम जी और श्री राम का मिलन होता है, तो परशुराम जी को आभास हो जाता है कि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। तब उन्होंने अपनी समस्त संचित तपस्या और वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया था और स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे।
 

10. जीती धरती को किया दान

भगवान परशुराम ने कभी राज्य नहीं किया। उन्होंने 21 बार आततायी राजाओं को हराया, लेकिन हर बार जीती हुई भूमि ब्राह्मणों या ऋषियों को दान कर दी और खुद एक सन्यासी की तरह महेंद्र पर्वत पर चले गए।
 

11. परशुराम ने श्रीकृष्ण को दिया सुदर्शन चक्र: 

महाभारत के काल में परशुराम जी दक्षिण भारत में गोमांतक पर्वत के आगे कहीं आश्रम में रहती थे। जरासंध के आक्रमण के चलते एक बार श्रीकृष्‍ण दक्षिण में चले गए। उस काल में दक्षिण में यादवों के 4 राज्य थे। आदिपुरुष, पद्मावत, क्रौंचपुर और चौथा राज्य यदु पुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया था। पद्मावत राज्य में वेण्या नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। श्रीकृष्‍ण ने उनसे वहीं उनके आश्रम में मुलाकात की तो परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट करके कहा कि यह तुम्हारा ही अस्त्र है। 
 

12. परशुराम ने श्रीराम को दिया कोदंड धनुष:

जब प्रभु श्रीराम ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया था तब परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आ धमके थे। परंतु उन्होंने श्रीराम में विष्णु जी के दर्शन किए और उस समय विश्वामित्र ने भी उन्हें बताया था कि आपके अवतार रहने का समय समाप्त हो चुका है और अब विष्णु जी स्वयं प्रभु श्रीराम के रूप में हैं। तब परशुराम जी ने रामजी को कोदंड नाम का धनुष दिया।
 

13. परशुराम ने कर्ण को दी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा:

जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। बाद में इस छल का परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तू इसे भूल जाएगा। 
 
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