Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 अप्रैल 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
19 अप्रैल 2026, रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। रविवार का दिन होने और सूर्य के अपनी उच्च राशि (मेष) में होने के कारण आज का दिन तेज और ऊर्जा प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ है।
19 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: द्वितीया - रात 02:49 एएम (20 अप्रैल) तक, उसके बाद तृतीया।
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
वार: रविवार।
नक्षत्र: भरणी - सुबह 09:27 एएम तक, उसके बाद कृत्तिका।
योग: आयुष्मान - रात 02:51 एएम (20 अप्रैल) तक, उसके बाद सौभाग्य।
करण: बालव - दोपहर 01:46 पीएम तक, फिर कौलव।
चंद्र राशि: मेष - दोपहर 03:59 पीएम तक, उसके बाद वृषभ।
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:42 एएम से 12:33 पीएम
विजय मुहूर्त 02:15 पीएम से 03:06 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:11 AM से 04:59 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-05:09 पीएम से 06:45 पीएम
यमगण्ड- 12:19 पीएम से 01:55 पीएम
गुलिक काल-03:32 पीएम से 05:08 पीएम
आज के मुख्य उत्सव और महत्व:
सूर्य उपासना: आज रविवार है और सूर्य देव अपनी उच्च राशि (मेष) में स्थित हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना करियर में बड़ी सफलता और मान-सम्मान दिला सकता है।
कृत्तिका नक्षत्र: सुबह 09:27 के बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। यह नक्षत्र साहस और शुद्धिकरण का प्रतीक है।
द्वितीया तिथि: इसे 'सुमंगला' तिथि भी कहा जाता है, जो नए वस्त्र धारण करने या सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग के लिए शुभ मानी जाती है।