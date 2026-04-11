Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अप्रैल 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

12 अप्रैल 2026, रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज पंचक प्रारंभ हो रहा है।

12 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: दशमी - दोपहर 12:28 पीएम तक, उसके बाद एकादशी।

मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।

वार: रविवार।

नक्षत्र: धनिष्ठा - शाम 05:07 पीएम तक, उसके बाद शतभिषा।

योग: शुभ - शाम 07:31 पीएम तक, उसके बाद शुक्ल।

करण: गर - दोपहर 12:28 पीएम तक, फिर वणिज।

चंद्र राशि: मकर - सुबह 04:13 एएम तक, उसके बाद कुंभ।

सूर्य राशि: मीन।

आज के शुभ और अशुभ समय

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:46 एएम से 12:36 पीएम

अमृत काल- 07:22 एएम से 08:58 एएम

ब्रह्म मुहूर्त-04:20 एएम से 05:07 एएम

राहुकाल (अशुभ समय)-05:06 पीएम से 06:41 पीएम

यमगण्ड- 12:21 पीएम से 01:56 पीएम

गुलिक काल-03:31 पीएम से 05:06 पीएम



आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

वरुथिनी एकादशी (Vrutini Ekadashi): आज एकादशी तिथि का आरंभ दोपहर 12:28 पीएम से हो रहा है। जो लोग सूर्योदय व्यापिनी तिथि मानते हैं, वे कल (13 अप्रैल) व्रत रखेंगे, परंतु वैष्णव मत के अनुसार आज से ही नियम प्रारंभ हो जाएंगे। यह एकादशी 10,000 वर्षों की तपस्या के समान फल देने वाली मानी गई है।

सूर्य उपासना: रविवार का दिन होने के कारण आज तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। आज लाल चंदन का तिलक लगाना अत्यंत लाभकारी होगा।