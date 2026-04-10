शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक आलेख
  4. kedarnath-badrinath-yatra-se-pehle-5-important-tips
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (17:36 IST)

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

badrinath mandir
केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

1. अनिवार्य पंजीकरण (Mandatory Registration)

बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं।
कैसे करें: registration.touristcare.uk.gov.in पर ऑनलाइन या 'Tourist Care Uttarakhand' ऐप के जरिए पंजीकरण करें।
जरूरी दस्तावेज: अपना आधार कार्ड और फोटो तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन स्लिप की फिजिकल कॉपी और डिजिटल कॉपी दोनों साथ रखें।

2. शारीरिक स्वास्थ्य और अनुकूलन (Physical Fitness & Acclimatization)

केदारनाथ की चढ़ाई लगभग 16-18 किमी की है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है।
तैयारी: यात्रा से 1 महीना पहले रोजाना 4-5 किमी पैदल चलना और सांसों के व्यायाम (प्राणायाम) शुरू कर दें।
मेडिकल चेकअप: यदि आपको हृदय रोग या सांस की तकलीफ है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। रास्ते में जगह-जगह हेल्थ चेकअप पोस्ट होते हैं, वहां अपनी जांच जरूर कराएं।

3. मौसम के अनुकूल कपड़े और पैकिंग

पहाड़ों पर मौसम पल भर में बदल जाता है। अप्रैल-मई में भी वहां कड़ाके की ठंड हो सकती है।
लेयरिंग: एक भारी जैकेट के बजाय परतों (Layers) में कपड़े पहनें। थर्मल इनर, स्वेटर और विंड-चीटर (Windcheater) साथ रखें।
रेन गियर: अच्छी क्वालिटी का रेनकोट या पोंचो और छाता जरूर रखें, क्योंकि वहां कभी भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
जूते: मजबूत ग्रिप वाले स्पोर्ट्स शूज या ट्रैकिंग शूज ही पहनें।

4. हेलीकॉप्टर और होटल की एडवांस बुकिंग

यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण रहने की जगह और हेलीकॉप्टर टिकट मिलना मुश्किल होता है।
हेलीकॉप्टर: बुकिंग केवल आधिकारिक IRCTC वेबसाइट (heliyatra.irctc.co.in) से ही करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लुभावने विज्ञापनों से बचें, वे फ्रॉड हो सकते हैं।
आवास: केदारनाथ धाम में रुकने के लिए 'गढ़वाल मंडल विकास निगम' (GMVN) के गेस्ट हाउस पहले से बुक कर लें।

5. इमरजेंसी किट और नकदी (Cash)

डिजिटल इंडिया के बावजूद, ऊंचे पहाड़ों पर नेटवर्क की समस्या हो सकती है।
फर्स्ट एड बॉक्स: दर्द निवारक गोलियां, बैंड-एड, ग्लूकोज, कपूर (सांस लेने में मदद के लिए), और सनस्क्रीन जरूर रखें।
कैश: अपने पास पर्याप्त नकदी (Cash) रखें, क्योंकि एटीएम अक्सर खाली मिलते हैं या नेटवर्क के कारण ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाते हैं।
पावर बैंक: मोबाइल की बैटरी पहाड़ों में ठंड के कारण जल्दी खत्म होती है, इसलिए एक अच्छा पावर बैंक साथ रखें।
 
केदारनाथ की चढ़ाई सुबह जल्दी (तड़के 4 बजे) शुरू करें ताकि आप दोपहर तक धाम पहुँच सकें और मौसम बिगड़ने से पहले सुरक्षित स्थान पर हों।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्वLord Vishnu Puja in Vaishakh: हिंदू धर्म में वैशाख का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यहां इस महीने की महत्ता और पूजनीय देवताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणीमहायुद्ध के बढ़ते संकेतों के बीच क्या सच में बदल सकता है दुनिया का भूगोल? जानिए ज्योतिष के अनुसार आने वाले समय के बड़े संकेत और किन बातों में बरतनी चाहिए सावधानी। 02 अप्रैल से 02 अगस्त का समय खराब।

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्य

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्यAkshaya Tritiya 2026, Abujh Muhurat: 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश कार्य करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, सोना खरीदना, विवाह करना आदि मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है यह अबूझ मुहूर्त।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

और भी वीडियो देखें

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

कालाष्टमी पर करें ये 5 खास उपाय, जीवन में होगा चमत्कार

कालाष्टमी पर करें ये 5 खास उपाय, जीवन में होगा चमत्कारKala Ashtami Upay: 'कालाष्टमी' भगवान कृष्ण और काल भैरव देवता से जुड़ा एक विशेष दिन है। इस दिन विशेष पूजा, व्रत और मंत्रों का पालन करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ध्यान लगाना, पूजा करना और दूसरों की मदद करना अत्यंत शुभ है। दान और सेवा करने से जीवन में बाधाएं कम होती हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अप्रैल, 2026)Today 10 April horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 10 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शुक्रवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

10 April Birthday: आपको 10 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 April Birthday: आपको 10 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com