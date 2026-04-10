केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

1. अनिवार्य पंजीकरण (Mandatory Registration)

बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं।

कैसे करें: registration.touristcare.uk.gov.in पर ऑनलाइन या 'Tourist Care Uttarakhand' ऐप के जरिए पंजीकरण करें।

जरूरी दस्तावेज: अपना आधार कार्ड और फोटो तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन स्लिप की फिजिकल कॉपी और डिजिटल कॉपी दोनों साथ रखें।

2. शारीरिक स्वास्थ्य और अनुकूलन (Physical Fitness & Acclimatization)

केदारनाथ की चढ़ाई लगभग 16-18 किमी की है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है।

तैयारी: यात्रा से 1 महीना पहले रोजाना 4-5 किमी पैदल चलना और सांसों के व्यायाम (प्राणायाम) शुरू कर दें।

मेडिकल चेकअप: यदि आपको हृदय रोग या सांस की तकलीफ है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। रास्ते में जगह-जगह हेल्थ चेकअप पोस्ट होते हैं, वहां अपनी जांच जरूर कराएं।

3. मौसम के अनुकूल कपड़े और पैकिंग

पहाड़ों पर मौसम पल भर में बदल जाता है। अप्रैल-मई में भी वहां कड़ाके की ठंड हो सकती है।

लेयरिंग: एक भारी जैकेट के बजाय परतों (Layers) में कपड़े पहनें। थर्मल इनर, स्वेटर और विंड-चीटर (Windcheater) साथ रखें।

रेन गियर: अच्छी क्वालिटी का रेनकोट या पोंचो और छाता जरूर रखें, क्योंकि वहां कभी भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

जूते: मजबूत ग्रिप वाले स्पोर्ट्स शूज या ट्रैकिंग शूज ही पहनें।

4. हेलीकॉप्टर और होटल की एडवांस बुकिंग

यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण रहने की जगह और हेलीकॉप्टर टिकट मिलना मुश्किल होता है।

हेलीकॉप्टर: बुकिंग केवल आधिकारिक IRCTC वेबसाइट (heliyatra.irctc.co.in) से ही करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लुभावने विज्ञापनों से बचें, वे फ्रॉड हो सकते हैं।

आवास: केदारनाथ धाम में रुकने के लिए 'गढ़वाल मंडल विकास निगम' (GMVN) के गेस्ट हाउस पहले से बुक कर लें।

5. इमरजेंसी किट और नकदी (Cash)

डिजिटल इंडिया के बावजूद, ऊंचे पहाड़ों पर नेटवर्क की समस्या हो सकती है।

फर्स्ट एड बॉक्स: दर्द निवारक गोलियां, बैंड-एड, ग्लूकोज, कपूर (सांस लेने में मदद के लिए), और सनस्क्रीन जरूर रखें।

कैश: अपने पास पर्याप्त नकदी (Cash) रखें, क्योंकि एटीएम अक्सर खाली मिलते हैं या नेटवर्क के कारण ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाते हैं।

पावर बैंक: मोबाइल की बैटरी पहाड़ों में ठंड के कारण जल्दी खत्म होती है, इसलिए एक अच्छा पावर बैंक साथ रखें।

केदारनाथ की चढ़ाई सुबह जल्दी (तड़के 4 बजे) शुरू करें ताकि आप दोपहर तक धाम पहुँच सकें और मौसम बिगड़ने से पहले सुरक्षित स्थान पर हों।