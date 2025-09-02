aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 सितंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

03 September 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमय हो! क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 3 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Padma ekadashi 2025: परिवर्तिनी पद्मा एकादशी का व्रत रखने का महत्व और फायदे आज आपका दिन मंगलमय हो! क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 3 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

पंचांग: 3 सितंबर, 2025, बुधवार

आज की मुख्य जानकारी:

शुभ विक्रम संवत्-2082,

शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण

मास-भाद्रपद

पक्ष-शुक्ल

ऋतु-शरद

वार-बुधवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-एकादशी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाषाढ़ा

योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द

करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह

आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

आज के लिए आपके शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक

राहुकाल (अशुभ समय):

दोपहर- 12:00 से 1:30 बजे तक

इस समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू करने से बचें।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

चंद्र स्थित-मकर

दिशा शूल-ईशान

योगिनी वास-आग्नेय

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

आज के विशेष उपाय:

आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:। (इस मंत्र का जाप करने से बुध ग्रह की कृपा मिलती है।)

आज का उपाय-किसी बटुक को मूंग के सवाकिलो लड्डू भेंट करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं। (यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा।)

आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं

विशेष- पद्मा (पार्श्वपरिवर्तनी) एकादशी व्रत-(स्मार्त/वैष्णव)/डोल ग्यारस

यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें।

(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र