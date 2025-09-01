सोमवार, 1 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (16:46 IST)

Ganesh Visarjan Niyam: गणपति बप्पा के विसर्जन के समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान, वरना…

Ganesh chaturthi 2025: 27 अगस्त 2025 बुधवार से गणेश उत्सव प्रारंभ होकर 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन गणेशजी की प्रतिमा का विसर्जन होगा। इस दिन गणपति मूर्ति के विसर्जन के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है वर्ना बप्पा को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जान लें कि विसर्जन के समय क्या करें।

गणपति विसर्जन के नियम: Ganesh Visarjan Niyam:
1. बप्पा को विदाई देने से पहले उनके चरणों में झुककर पूरे परिवार की सेहत, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मांगे।
2. विसर्जन के पहले विसर्जन के स्थान पर गणेजी की पूजा और कर्पूर आरती जरूर करें।
3. इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपतिजी से प्रार्थना करें। अगर 10 दिनों की पूजा के दौरान को भूल-चूक या गलती हो गई हो तो क्षमा मांगे।
4. विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि चीजों को फेंके नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें।
5. गणपति मूर्ति को फेंके नहीं बल्कि धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ाकर विसर्जित करें।
6. विसर्जन से पहले 3 बार घड़ी की दिशा में परिक्रमा लगाएं।
7. इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने का निवेदन करते हुए घर आ जाएं। 
8. यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया को निभाएं। 
9. निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। 
10. घर में विसर्जन करने के बाद वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर दें।
 
श्री गणेश विसर्जन मंत्र 1
यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्।
इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च॥
 
श्री गणेश विसर्जन मंत्र 2
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर।
मम पूजा गृहीत्मेवां पुनरागमनाय च॥
सितंबर माह के पहले सप्ताह में किसके चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 01 से 07 September तक

सितंबर माह के पहले सप्ताह में किसके चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 01 से 07 September तकअपनी राशिनुसार जानें सितंबर के नए हफ्ते का विस्तृत फलादेश

Anant chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी के दिन बाजू पर धागा क्यों बांधते हैं?

Anant chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी के दिन बाजू पर धागा क्यों बांधते हैं?Ganesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। पूजा के दौरान बाजू पर अनंत नाम का धागा बांधते हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांध कर या लटका कर (जिस पर कोई भी पवित्र विष्णु मंत्र पढ़ा गया हो) व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा की इस 1 चौपाई का करें पाठ, बजरंगबली की कृपा से संकट रहेंगे दूर

घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा की इस 1 चौपाई का करें पाठ, बजरंगबली की कृपा से संकट रहेंगे दूरmost powerful chaupai of hanuman chalisa: हिन्दू धर्म में हनुमान जी को संकटमोचन और बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उनकी आराधना से जीवन के हर संकट और बाधा दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा में कई ऐसी चौपाइयां हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। इन्हीं में से एक चौपाई है जिसका पाठ खासकर घर से बाहर निकलते समय करना शुभ माना जाता है। यह चौपाई है: "सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।"

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?

गणपति की पूजा में कौन-कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं और क्यों?List of Ganesh Puja items : गणपति पूजा में इस पूजा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, जिसमें मूर्ति स्थापना, पूजा सामग्री, भोग और सजावट की वस्तुएं शामिल हैं। यहां भगवान गणेश की पूजा की जरूरी वस्तुओं की सूची तथा उनके महत्व पर जानकारी दी जा रही है। यह लेख आपके लिए बहुउपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं यहां...

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का भारत में सूतक काल कब से कब तक रहेगा?

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का भारत में सूतक काल कब से कब तक रहेगा?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को मध्यरात्रि 09:57 बजे शुरू होकर 08 सितंबर की मध्यरात्रि 1:26 बजे तक रहेगा। चन्द्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव प्रारम्भ: मध्यरात्रि 12:28 से तड़के 03:56 तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसका सूतक काल भारत में 7 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे से आरंभ होगा और ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा।

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का राशियों पर प्रभाव, 12 राशियों का राशिफल

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का राशियों पर प्रभाव, 12 राशियों का राशिफलLunar Eclipse 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के दिल्ली समय के अनुसार 07 सितंबर की मध्यरात्रि 09:57 बजे शुरू होकर 08 सितंबर की मध्यरात्रि 1:26 बजे तक रहेगा। चन्द्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव प्रारम्भ: मध्यरात्रि 12:28 से तड़के 03:56 तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कर्क, कुंभ और मीन राशि के जातकों को संभलकर रहना होगा।

Dashavatar Vrat 2025 :दशावतार व्रत क्या है, कब और क्यों रखा जाता है?

Dashavatar Vrat 2025 :दशावतार व्रत क्या है, कब और क्यों रखा जाता है?Dashavatar Puja 2025: दशावतार व्रत भगवान विष्णु के दस अवतारों को समर्पित एक विशेष व्रत है। 'दशावतार' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है: 'दश' (दस) और 'अवतार (रूप)। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में...

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटक

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटकSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

क्या आपके सितारे हैं बुलंद, जानें कौन होगा भाग्यशाली? पढ़ें सितंबर 2025 का मासिक राशिफल

क्या आपके सितारे हैं बुलंद, जानें कौन होगा भाग्यशाली? पढ़ें सितंबर 2025 का मासिक राशिफलSeptember astrology forecast 2025: सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए यहां प्रस्तुत हैं 12 राशियों का विस्तृत मासिक राशिफल। यह माह ग्रहों की चाल के अनुसार आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं:
