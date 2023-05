19 मई 2023, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

पीपल का पेड़ हिन्दू धर्म में बड़ा पवित्र माना जाता है। इस पेड़ को पूजे जाने का कारण पौराणिक कथाओं में मिलता है। पीपल का पेड़ बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है और बृहस्पति को सकारात्मक ग्रह माना जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपके लिए सौभाग्य की प्राप्ति होती है। What Is The Importance Of Peepal Tree