सफेद और पीले पुखराज से अलग होता है ब्लू टोपाज़, रोमांस के लिए है माना जाता है शुभ

Benefits of Blue Topaz

को अंग्रेजी में टोपाज़ कहते हैं। पुखराज को गुरु ग्रह का रत्न माना जाता है। इसे पहनने गुरु ग्रह बलवान होता है, परंतु यह भी जान लेना चाहिए कि यह रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं अन्यथा यह नुकसान दे सकता है। पुखराज यूं तो पीला होता है परंतु यह सफेद और नीले रंग का भी होता है। नीला अर्थात ब्लू पुखराज रोमांस के लिए शुभ माना जाता है। आओ जानते हैं नीले पुखराज के लाभ।





पांच रंगों में पाया जाता है पुखराज ( ( is found in five colors ) : पुखराज फ्रलोरिन एलुमिनियम सिलिकेट से बनता है और पीले, पीला-भूरा, फ्रलैक्स, भूरा, हरा, नीला हल्का नीला, लाल, गुलाबी आदि रंग में मिलता है लेकिन कभी-कभी इसका कोई रंग नहीं होता है। खासकर यह हल्दी रंग में, केसरिया, नीबू के छिलके के रंग का, स्वर्ण के रंग का तथा सफेद-पीली झांई वाला पाया जाता है।





पुखराज की पहचान ( identification of topaz ) : कहते हैं कि असली पुखराज पारदर्शी होता है। चौबीस घंटे तक दूध में रखने पर यदि क्षीणता एवं फीकापन न आए तो असली होता है। चिकना, चमकदार, पानीदार, पारदर्शी एवं व्यवस्थित किनारे वाला पुखराज दोषरहित होता है।





कौन न पहनें पुखराज ( Who should not wear Pukhraj ) : वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि व लग्न वालों को इस रत्न से बचना चाहिए अथवा कुंडली में गुरु की स्थिति देखकर पहनना चाहिए। पुखराज के साथ पन्ना व हीरा न पहनें; हो सके तो अकेला ही पहनें। लाल किताब के अनुसार धनु लग्न में यदि गुरु लग्न में है तो पुखराज या सोना केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथों में नहीं। यदि हाथों में पहनेंगे तो ये ग्रह कुंडली के तीसरे घर में स्थापित हो जाएगा। यदि गुरु चौथे, सातवें या दसवें भाव में है तो पुखराज को धारण करने के लिए लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह लें। गुरु ग्रह के निर्बल होने पर पुखराज धारण करने से उसके शक्तिशाली होने से ऋणात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है।







कौन पहन सकता है पुखराज ( Who can wear topaz ) : बृहस्पति या गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले लोग यदि पुखराज पहनते हैं तो संतान, विद्या, धन और यश में सफलता मिलती है। गुरुवार को जन्मे तथा जिनकी कुंडली में कर्क राशि पर सूर्य-चंद्र-गुरु हो अवश्य पहनें।







के फायदे ( Benefits of ) : यह एक खूबसूरत और कठोर पत्थर कई आकर्षक रंगों में मिलता है। पुखराज का रंग हल्का नीला होता है, लेकिन कहीं-कहीं पर ये गाढ़े नीले रंग में भी पाया जाता है। बहुत अधिक प्रसिद्ध है। नीला सिल्वर पुखराज चमकदार, पारदर्शी रत्न होता है। नीला पुखराज धारण करने से लोगों का क्रोध कम होता है और दयालुता बढ़ती है। इसे प्यार और स्नेह का चिन्ह माना जाता है। यह रत्न आकर्षण शक्ति बढ़ाता है। उदास और बुझे दिलों में प्यार की इच्छा जगाता है। यह जातक मे आध्यात्मिक शक्ति, शांति या विद्या को भी बढ़ाता है। मान्यता है कि टोपाज पहनने से सच्चा प्यार मिलता है और प्यार बढ़ता है। प्रेम संबंधों के लिए टोपाज रत्न बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि टोपाज रत्न धारण करने से प्रेम प्राप्त करने या विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।