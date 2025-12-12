शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Improve these 5 habits and shanidev will not scare you
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (15:01 IST)

बस 5 आदतें सुधार लें नहीं डराएंगे शनिदेव, मिलने लगेंगे अनुकूल फल

शनिदेव
Shanidev: शनि देव को दंडनायक कहा गया है। वे न्याय के देवता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। मकर राशि से आपके कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और कुंभ राशि से आपकी इच्छाओं को संग्रहित करते रहते हैं। लाल किताब के अनुसार लोगों को उनके पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार लाभ और हानि देते रहते हैं। यदि पिछले जन्म से ही आपके कर्म खराब होते आए हैं तो इस जन्म में 36 वर्ष की उम्र में वह आपकी जिंदगी की सभी इच्छाओं और चाहतों को रोककर रखेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होने देंगे। वे जिस भाव में बैठे हैं और जहां जहां देख रहे हैं वहां के शुभ फल को वे नष्ट कर देंगे। 
 
कोई उपाय नहीं करता है काम?
आप ज्योतिष के कितने भी उपाय कर लें लेकिन शनिदेव आपको अपने पंजे से तब तक मुक्त नहीं करेंगे जब तक की आप सही रास्ते पर नहीं आ जाते हैं। फिर चाहे कितनी की पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें या अनुष्ठान कराते रहें शनिदेव को जो करना हैं वे करते रहेंगे।
 
बस 5 आदतें सुधार लेंगे तो शनिदेव देंगे शुभ फुल:
1. तामसिक खानपान: शनिदेव को शराब पीने और मांस खाने वाले लोग पसंद नहीं है। यदि आपके कुल खानदान में शराब पीने या मांस खाने की परंपरा है तो फिर आपको दिन डिसाइड करना होंगे। जैसे शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत और त्योहार के दिन आपको इस कार्यों से दूर रहना होगा।
 
2. किसी को सताना: किसी गरीब, मजदूर, पशु-पक्षी, विद्वान, विधवा, तलाकशुदा, पराई महिला और रिश्तेदारों को सता रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं या किसी भी प्रकार से उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि जब शनि का दंड चलता है तो ऐसा जातक का धन, पद, ज्ञान, सम्मान, शक्ति सहित सभी कुछ नष्ट हो जाता है। 
 
3. किसी के रोजगार को हानि पहुंचाना: किसी की नौकरी या व्यापार का किसी भी तरीके से नुकसान करना। उसे अपनी आजीविका चलाने से रोकना।  
 
4. ब्याज का धंधा करना: शनिदेव को किसी भी प्रकार से ब्याज के माध्यम से आजीविका चलाना पसंद नहीं। ऐसे जातक को प्रारंभ में तो बहुत लाभ मिलता है लेकिन बाद में उसे इस सब का हिसाब किताब चुकता करना होता है। ब्याज का पैसा पागलखाने, जेलखाने या दवाखाने में खर्च होता रहता है या चोरी हो जाता है।
 
5. नास्तिक, अहंकारी और क्रोधी: शनिदेव को नास्तिक, अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति पसंद नहीं है। किसी भी देवी-देवता, गुरु आदि का अपमान करना, अहंकार या क्रोध करना जातक के जीवन में तूफान खड़ा हो सकता है।
 
नोट: उपरोक्त आदत नहीं है या छोड़ने का संकल्प ले लिया है तो ही हनुमान चालीसा पढ़ना का तुरंत ही लाभ होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरSurya in Dhanu rashi 2025: सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु और मीन में गोचर के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी नजर आने लगती है और इस दौरान के समय को खरमास कहा जाता है। आओ जानते हैं कि किन 5 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि

Rukmini Ashtami 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें महत्व और पूजा विधिRukmini Jayanti 2025: रुक्मिणी अष्टमी व्रत विशेष रूप से पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से रुक्मिणी देवी की पूजा, उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रुक्मिणी अष्टमी के दिन श्रीकृष्ण के साथ ही उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

Rukmini Ashtami 2025: सौभाग्य और समृद्धि का दिव्य पर्व रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें धार्मिक महत्व, मान्यताएं और कारण

Rukmini Ashtami 2025: सौभाग्य और समृद्धि का दिव्य पर्व रुक्मिणी अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, जानें धार्मिक महत्व, मान्यताएं और कारणRukmini Ashtami Vrat Importance: इस वर्ष रुक्मिणी अष्टमी व्रत 12 दिसंबर को मनाया जा रहा है। रुक्मिणी अष्टमी व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुक्मिणी जी के प्रति श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का यह व्रत जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 दिसंबर, 2025)Today 12 December 2025 horoscope in Hindi : आज 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 December Birthday: आपको 12 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 December Birthday: आपको 12 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में ...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com