बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Budh Pradosh Vrat 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (10:22 IST)

Budh Pradosh 2026: बुध प्रदोष व्रत कब और कैसे किया जाता है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त और लाभ

प्रदोष व्रत पूजा का फोटो
Pradosh Vrat Kab Hai: बुध प्रदोष व्रत के दिन लोग अपने घर में या मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन करते हैं और इसके साथ-साथ ध्यान, मंत्र जाप और फलाहार का पालन करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बुद्धि में सुधार, करियर में प्रगति और व्यापार में सफलता मिलती है। इस दिन विशेष रूप से बेलपत्र, दूध और जल का प्रयोग पूजन में किया जाता है। इस बार बुध प्रदोष व्रत 15 अप्रैल 2026, बुधवार को किया जा रहा है तथा इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है।ALSO READ: देवी कुब्जिका जयंती: तंत्र साधना और वक्रेश्वरी की महिमा का महापर्व
 
  • बुध प्रदोष व्रत पूजन के शुभ मुहूर्त 
  • बुध प्रदोष व्रत क्या है?
  • बुध प्रदोष व्रत कब होता है?
  • बुध प्रदोष व्रत कैसे करें?
  • बुध प्रदोष व्रत का महत्व और लाभ
 

आइए यहां जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के बारे में...

बुध प्रदोष व्रत क्या है?

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने के त्रयोदशी यानि 13वीं तिथि को किया जाता है। जब यह व्रत बुधवार को पड़ता है, तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इसे भगवान शिव को समर्पित व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से रोग निवारण, मानसिक शांति और व्यापारिक लाभ के लिए किया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को खुश करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

 

बुध प्रदोष व्रत कब होता है?

यह व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को बुधवार के दिन पड़ने पर किया जाता है। ज्योतिषीय अनुसार, प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का समय होता है। आज प्रदोष काल (सूर्यास्त के समय) में भगवान शिव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 

 

बुध प्रदोष व्रत पूजन के शुभ मुहूर्त 

बुध प्रदोष व्रत तिथि: 15 अप्रैल 2026, बुधवार
त्रयोदशी तिथि पर पूजन का समय 06:47 पी एम से 09:00 पी एम
कुल अवधि : 02 घंटे 14 मिनट्स
वैशाख, कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ- 15 अप्रैल को 12:12 ए एम, 
त्रयोदशी का समापन- 15 अप्रैल 10:31 पी एम पर।
 

बुध प्रदोष व्रत कैसे करें?

- सुबह या प्रदोष काल से पहले स्नान करें।
- साफ और शुद्ध कपड़े पहनें।
- शिवलिंग या घर में पूजा स्थल को साफ करें।
- बेलपत्र, पुष्प और धूप का प्रबंध करें।
- शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, और गंगाजल चढ़ाएँ।
- बेलपत्र, लाल फूल और पंचामृत का उपयोग करें।
- “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें।
- भगवान गणेश और माता पार्वती का भी स्मरण करें।
- व्रती को एक समय का भोजन या निर्जला व्रत रखना चाहिए।
- हल्का भोजन लें जैसे फल, दूध, कद्दू या लड्डू।
- इस दिन दाल, चावल, वस्त्र, धन या फल जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत शुभ है।
- शाम को शिवजी की आरती करें।
- भजन और कीर्तन से वातावरण शुद्ध होता है।

 

बुध प्रदोष व्रत का महत्व और लाभ

1. रोग और मानसिक परेशानी दूर होती है।
 
2. वाणी में मिठास और मन में शांति आती है।
 
3. व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
 
4. व्रत करने से पितृ दोष और वास्तु दोष नष्ट होते हैं।
 
5. भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: बुध प्रदोष व्रत: बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता के लिए रखें व्रत
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियांKalagnanam:भारत में कई भविष्यवक्ता संत हुए हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों की स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने नास्त्रेदमस या बाबा वेंगा की तरह गोलमोल भाषा में नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट रूप से की हैं। इन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक हैं आंध्र प्रदेश के सिद्ध संत श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। स्वामी जी का जन्म 1608 में हुआ था। उन्होंने तेलुगु भाषा में 'कालज्ञानम' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी भविष्यवाणियां वर्तमान में अत्यंत वायरल हैं।

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्य

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्यMars Transit in Pisces: 02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन से ही मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर चल रहा है, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर और मीन राशियों को जल्दी से निपटाने होंगे अपने कार्य।

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्ओड़िसा के पंचसखा में से एक संत हुए अच्युतानंद दास (1480 और 1505), जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक 'भविष्य मालिका' बहुत चर्चा में है। इसी तरह के एक संत आंध्रप्रदेश में भी हुए हैं जिनका नाम श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी (1608–1694) हैं, उन्होंने भविष्यवाणियों पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है- 'कालज्ञानम्'। इस ग्रंथ में भी उसी तरह की भविष्यवाणी है जिस तरह की भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में है। ब्रह्मेंद्र स्वामी को "दक्षिण का नास्त्रेदमस'' भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भविष्य की हजारों ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनमें से कई आज सच साबित होने का दावा किया जा रहा है।

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

और भी वीडियो देखें

Budh Pradosh 2026: बुध प्रदोष व्रत कब और कैसे किया जाता है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त और लाभ

Budh Pradosh 2026: बुध प्रदोष व्रत कब और कैसे किया जाता है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त और लाभBudhwar Pradosh Vrat 2026: बुध प्रदोष व्रत हिन्दू धर्म का एक विशेष उपवास है, जो भगवान शिव और बुध देव को समर्पित होता है। यह व्रत हर महीने के प्रदोष व्रत के दिन, यानी 13वें दिन (त्रयोदशी) को मनाया जाता है। यदि यह प्रदोष दिन बुधवार के दिन पड़ता है, तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य शिव और बुध देव की कृपा प्राप्त करना है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अप्रैल, 2026)Today Rashifal 15 April 2026 | कैसा रहेगा आज 15 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

15 April Birthday: आपको 15 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 April Birthday: आपको 15 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर14 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ है। इस गोचर के चलते मेष, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, धनु और कुंभ राशि वालों का राशिफल शुभ रहेगा जबकि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com