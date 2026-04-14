बुध प्रदोष व्रत: बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता के लिए रखें व्रत
Budha Pradosh 2026: क्या आप जानते हैं कि महादेव की भक्ति और बुध ग्रह की शक्ति का संगम आपकी जिंदगी बदल सकता है? हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन जब यह बुधवार के दिन पड़ता है, तो यह 'सोने पर सुहागा' हो जाता है। आइए जानते हैं क्यों हर विद्यार्थी और व्यापारी को इस व्रत पर गौर करना चाहिए। 15 अप्रैल 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।
क्या है प्रदोष काल का रहस्य?
शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त के ठीक बाद का समय 'प्रदोष काल' कहलाता है। यह वह पावन वेला है जब महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। महीने की दोनों त्रयोदशी (शुक्ल और कृष्ण पक्ष) को जब यह तिथि प्रदोष काल के साथ मिलती है, तो शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बनता है।
बुध प्रदोष ही क्यों है खास? (5 जबरदस्त फायदे)
जब शिव की कृपा और बुध ग्रह का नियंत्रण एक साथ मिलता है, तो आपको ये 5 बड़े लाभ मिलते हैं:
1. 'सुपर' मेधा शक्ति: बुध बुद्धि का कारक है। इस दिन व्रत रखने से एकाग्रता बढ़ती है और स्मरण शक्ति तेज होती है।
2. वाक्-कौशल (Communication Skills): अगर आप अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं कह पाते, तो यह व्रत आपकी वाणी में मिठास और आत्मविश्वास भर देता है।
3. व्यापार में उन्नति: यदि आप बिजनेस में हैं, तो बुध प्रदोष का व्रत आपके व्यावसायिक निर्णयों को सटीक बनाता है और तरक्की के द्वार खोलता है।
4. ग्रहों के दोषों से मुक्ति: ज्योतिष के अनुसार, जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या अशुभ फल दे रहा है, उनके लिए यह व्रत किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है।
5. तार्किक क्षमता और गणित: जटिल विषयों को समझने और तार्किक सोच (Logical Reasoning) को बेहतर करने में यह व्रत मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है।
किसे जरूर करना चाहिए यह व्रत?
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वैसे तो महादेव की शरण में कोई भी जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से:
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विद्यार्थी: जिन्हें परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना है।
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व्यापारी: जो अपने करियर या बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं।
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प्रोफेशनल्स: जिनका काम बोलने, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी से जुड़ा है।
बुध प्रदोष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास का एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस दिन की गई शिव साधना आपको जीवन के हर क्षेत्र में 'बौद्धिक विजेता' बनाती है।
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