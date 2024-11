Yearly Horoscope 2025: नए वर्ष 2025 की सबसे शक्तिशाली राशि कौन सी है?

Astrology 2025 predictions: वर्ष 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु इन चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। यही ग्रह हैं जो लंबे समय तक किसी एक ही राशि में रहकर जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाकी के ग्रहों का गोचर औसत 1 माह का ही रहता है। यानी हर माह वे राशि बदलते रहते हैं इसलिए माह के अनुसार उनका फल जाना जा सकता हैं परंतु संपूर्ण वर्ष का फल तो उक्त चार बड़े ग्रहों से ही जाना जाता है। खास बात यह है कि यह ग्रह वर्ष 2025 में 4 राशियों को फेवर कर रहे हैं उसमें भी 1 ऐसी राशि है जिसके लिए नया वर्ष सबसे शक्तिशाली साबित हो सकता है।ALSO READ: Astrology 2025: वर्ष 2025 में इन 4 राशियों का सितारा रहेगा बुलंदी पर, जानिए अचूक उपाय वर्ष 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु इन चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। यही ग्रह हैं जो लंबे समय तक किसी एक ही राशि में रहकर जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाकी के ग्रहों का गोचर औसत 1 माह का ही रहता है। यानी हर माह वे राशि बदलते रहते हैं इसलिए माह के अनुसार उनका फल जाना जा सकता हैं परंतु संपूर्ण वर्ष का फल तो उक्त चार बड़े ग्रहों से ही जाना जाता है। खास बात यह है कि यह ग्रह वर्ष 2025 में 4 राशियों को फेवर कर रहे हैं उसमें भी 1 ऐसी राशि है जिसके लिए नया वर्ष सबसे शक्तिशाली साबित हो सकता है।

तुला राशि है नए वर्ष 2025 की सबसे शक्तिशाली राशि | Libra is the most powerful zodiac sign of the new year 2024:-

आपकी कुंडली में बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर 14 मई 2025 को अष्टम से नवम भाव में प्रवेश करेंगे तब नौकरी, शिक्षा और व्यापार में आपका अच्छा समय प्रारंभ होगा। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे जो गृहस्थ जीवन और लव लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र एवं शनि की आपसी मित्रता है। यदि आप शनि के मंदे कार्य नहीं करते है तो बृहस्पति के साथ ही शनि पूरे वर्ष आपको फायदा ही देता रहेगा। शनि के मंदे कार्य अर्थात- जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, पराई स्त्री पर नजर रखना, धर्म का अपमान करना, संतों का अपमान करना, गाली बकना, ब्याज का धंधा करना, गरीब, मजदूर, अंधे, अपंग, सफाईकर्मी, पशु पक्षी और विधवा को सताना, घर की महिलाओं से अच्छा व्यवहार नहीं करना आदि।

1. वर्ष 2025 तुला राशि वालों का करियर और पेशा| Libra job and business horoscope Prediction for 2025:

ALSO READ: Kark Rashi Varshik rashifal 2025 in hindi: कर्क राशि 2025 राशिफल: कैसा रहेगा नया साल, जानिए भविष्‍यफल और अचूक उपाय वर्ष की शुरुआत से लेकर 14 मई तक नौकरी और व्यापार के हालात सही नहीं रहेंगे लेकिन बृहस्पति के 9वें भाव में गोचर से आपको भाग्य का साथ मिलेगा जिसके चलते नौकरी में पदोन्नति के साथ इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। यदि आप कारोबारी हैं तो बेहतर मुनाफा कमाने में आप सफल होंगे। अच्‍छा होगा कि आप अपनी योजनाओं पर अमल करें। शनि के कारण शत्रुओं से खतरा टल जाएगा। अनावश्यक चिंता को छोड़कर आपको नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2025 करियर और पेशा के लिए बहुत ही शुभ है।

2. वर्ष 2025 तुला राशि वालों का एजुकेशन| Libra School and College Education horoscope prediction 2025:

वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे इसके बाद नवम भाव में उनका गोचर होगा। यदि आप मई तक कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका भाग्योदय तय है। स्कूल की शिक्षा में यह सबसे ज्यादा लाभ देने वाला सिद्ध होगा। इसके बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यह साल बहुत अच्‍छा रहेगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए भी वर्ष 2025 अच्छा साल रहेगा। आपको शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए पवित्र बने रहने की जरूरत होगी। चंदन का तिलक लगाएं और हनुमानजी की उपासना करेंगे तो शनि से बच जाएंगे।

3. वर्ष 2025 तुला राशि वालों की विवाह और पारिवारिक लाइफ| Libra Marriage Life and Family horoscope Prediction for 2025:

4. वर्ष 2025 तुला राशि वालों की लव लाइफ| Libra love life horoscope Prediction for 2025:

वर्ष की शुरुआत में शनि पंचम भाव में रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप लव लाइफ में निरसता रहेगी। इसके बाद जब मार्च में शनि का छठे भाव में गोचर होगा तब उत्साह में वृद्धि होगी। हालांकि नवम भाव से बृहस्पति की नौवीं दृष्टि रोमांस और स्नेह में बढ़ोतरी भी कर रही है। कुल मिलाकर लव के मामले में यह साल अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च में आप अपने प्यार के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने का फैसला ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई गलतफहमियां न हो इसके लिए हमेशा सत्य ही कहें और कोई बात छुपाएं नहीं।

5. वर्ष 2025 तुला राशि वालों का आर्थिक पक्ष| Libra financial horoscope Prediction for 2025:

साल की शुरुआत से लेकर 14 मई तक आर्थिक पक्ष औसत रहेगा लेकिन बृहस्पति जब आपके नवम भाव में गोचर करेगा तब धन के कारक बृहस्पति काफी अच्छा परिणाम देने वाले हैं। हमारी सलाह है कि आप बजट बनाकर ही काम करें और बचत पर विशेष ध्यान दें। आप इसके लिए रेकरिंग खाता खुलवा सकते हैं या गोल्ड स्कीम में मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं।

6. वर्ष 2025 तुला राशि वालों की सेहत| Libra Health horoscope Prediction for 2025:

7. तुला राशि के लिए वर्ष 2025 के शुभ उपाय| Libra 2025 horoscope Remedies upay for 2025 in hindi:-

1. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें।

2. गुरुवार को मंदिर में घी और आलू का दान करें।

3. खुद को और घर को एकदम साफ सुथरा रखें। साफ वस्त्र पहनें। इत्र का उपयोग करें।

4. चंदन का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें।

5. आपका लकी नंबर 6 लकी रत्न हीरा, लकी कलर सफेद एवं हल्का नीला, लकी वार शुक्रवार और लकी मंत्र ऊँ महालक्ष्म्यै नमः और ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:।"