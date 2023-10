एक मछुआरे का बेटा तो दूसरे की मां दवाखाने में करती है काम, जानिए पदक लाने वाले इन 2 खिलाड़ियों का संघर्ष

The smile. The vibe. The moment Congratulations Arjun Singh & Sunil Singh for the podium finish #SonySportsNetwork #AsianGames #Cheer4India #Hangzhou2022 #IssBaar100Paar #Canoeing #TeamIndia | @Media_SAI pic.twitter.com/JkRT5apchN

t keep calm, the first medal of the day for India is already here



Congratulations Arjun Singh & Sunil Singh #SonySportsNetwork #Cheer4India #Hangzhou2022 #IssBaar100Paar #Canoeing #TeamIndia | @Media_SAI pic.twitter.com/uILJZKKW2B