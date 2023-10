अदिति अशोक ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में गोल्फ भारत की चांदी

भारत ने चीन के हांगझू में एशियाई खेलों 2023 में अपनी तालिका में एक और स्वर्ण जोड़ा है। भारत ने 30 सितंबर को पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में पाकिस्तान को हराया था। (India wins gold in squash men’s team event with 2-1 victory against Pakistan)